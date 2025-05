Rekordjahr 2024: Wien Holding als Motor für Wiens Zukunft

Die Wien Holding blickt auf ein herausragendes Geschäftsjahr 2024 zurück. Mit beeindruckenden Zahlen festigt der Konzern seine Rolle als Wirtschaftsmotor für Wien und als Garant für nachhaltige Stadtentwicklung.

Umsatz und Investitionen auf Rekordniveau

Der Gesamtkonzern der Wien Holding erzielte im Jahr 2024 einen Rekordumsatz von 793,3 Millionen Euro, was einer Steigerung von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert ist das hohe Investitionsvolumen: Mit 407,7 Millionen Euro wurde die Vorjahresmarke um satte 42,10 Prozent übertroffen. Damit beweist das Unternehmen eindrucksvoll, dass es auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten konsequent in die Zukunft investiert.

Starke Bilanz: Gewinn, Eigenkapital und Ergebnis im Plus

Die konsolidierte Bilanz des Konzerns weist durchwegs positive Entwicklungen auf. Die Bilanzsumme stieg um 221 Millionen Euro auf insgesamt 2,179 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern verdoppelte sich auf 46,5 Millionen Euro, während der Konzernbilanzgewinn auf 99,4 Millionen Euro anwuchs. Ebenso erhöhte sich das Eigenkapital von 853 Millionen Euro auf 956 Millionen Euro, was die Stabilität und Finanzkraft des Unternehmens eindrucksvoll unterstreicht.

Immobilien als Zugpferd, Kultur mit stärkstem Wachstum

Der Immobilienbereich bleibt auch 2024 der wichtigste Umsatzbringer der Wien Holding mit einem Anteil von 46,07 Prozent am Gesamterlös. Dahinter folgen Logistik und Mobilität (37,09 Prozent), Kultur und Sport (13,15 Prozent) sowie der Bereich Digital, International und Services (3,68 Prozent). Besonders erfreulich: Im Bereich Kultur und Sport konnte die höchste relative Umsatzsteigerung verzeichnet werden – ein Zeichen für die erfolgreiche strategische Ausrichtung in diesen Segmenten.

Projekte, die Wien verändern: Von der Arena bis zum Filmstudio

Die Wien Holding gestaltet aktiv die Zukunft der Stadt. 2024 wurden zahlreiche Großprojekte abgeschlossen oder vorangetrieben. Zu den Highlights zählen:

die komplette Sanierung des Theater an der Wien ,

, die Inbetriebnahme des größten Filmstudios Österreichs im Hafen Wien,

im Hafen Wien, die erfolgreiche Sanierung des KunstHausWien ,

, die Entwicklung des Otto Wagner Areals ,

, sowie die Übernahme der Messe Wien, die nun als VIECON – Vienna Congress & Convention Center international positioniert wird.

Großprojekte wie die neue Wien Holding-Arena und das geplante Fernbus-Terminal stehen ebenfalls in den Startlöchern.

Investitionsschwerpunkt Immobilien und Infrastruktur

Mit einem Anteil von 66,04 Prozent floss der Großteil der Investitionen 2024 in den Bereich Immobilienmanagement. Vorreiter sind dabei die GESIBA, die ARWAG und die Otto Wagner Areal Revitalisierung GmbH. Der Logistikbereich – maßgeblich durch den Flughafen Wien und den Hafen Wien geprägt – investierte 15,07 Prozent der Mittel, während Kultur und Sport mit 17,95 Prozent bedeutende Projekte wie die Sanierung des Theater an der Wien stemmten. Der Digitalbereich trug mit 0,76 Prozent zur Gesamtinvestitionssumme bei.

Wien Holding als Garant für eine lebenswerte Stadt

Die Wien Holding verfolgt konsequent das Ziel, die Lebensqualität in Wien nachhaltig zu verbessern. Neben wirtschaftlichem Wachstum stehen auch ökologische und soziale Aspekte im Fokus. „Wir investieren in die Zukunft dieser Stadt – für eine lebenswerte und nachhaltige Metropole, in der Menschen gerne leben“, betonen die Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer und Mag. Oliver Stribl.