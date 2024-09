Bewegung in Wien: Sportanlagen werden nun modernisiert

Die Stadt Wien startet ein großzügige Förderprogramm zur Modernisierung von Ballsportanlagen. In den kommenden Jahren werden in allen Bezirken die Sportstätten für Ballsportarten an die Bedürfnisse der Sporttreibenden und Anrainer:innen angepasst.

Von 2024 bis 2030 werden umfassende Aufwertungsarbeiten durchgeführt, um diese beliebten Treffpunkte der Stadt zu verbessern. Sport verbindet und trägt entscheidend zum Wohlfühlfaktor in der Stadt bei. Neben der Erneuerung der Spielfelder wird auch das Umfeld aufgewertet.

„Die offenen und allen zugänglichen Ballspielbereiche sind wichtige Treffpunkte und Orte des Miteinanders. Ihre Aufwertung stärkt Wien als eine der lebenswertesten Städte der Welt“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Lärmreduzierte Modelle

Um ein vielfältiges Angebot zu schaffen, wird bei der Erneuerung der Plätze auch auf die Anrainer:innen geachtet. So werden ausgewählte Sportplätze mit lärmreduzierten Fußballtoren und Basketballständern ausgestattet, um die Lärmemission zu reduzieren. Zudem werden Netzüberdachungen installiert, um Passant:innen zu schützen und zu verhindern, dass Bälle auf die Straße rollen.

Sitzmöglichkeiten und Flutlichtanlagen

Für die Zuschauer:innen werden neben Sitzpodesten auch neue Parkmöbel geschaffen, die einen bequemen Blick auf die Spiele ermöglichen.Zusätzlich werden Flutlichtanlagen installiert, sodass der Sportbetrieb auch nach Einbruch der Dunkelheit bis zum Ende der Öffnungszeiten möglich ist.