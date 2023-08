Der Wiener Boxsport trauert um Franz Csandl!

Er galt als der ungekrönte Liebling der Wiener Boxfans – jetzt ist Franz Csandl im Alter von 74 Jahren unerwartet verstorben.

1972 hatte der Amateurmeister des BC Wien an den Olympischen Sommerspielen 1972 in München teilgenommen und war dort bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Wesentlich erfolgreicher verlief seine Profikarriere im Halbmittelgewicht: Csandl schaffte es zweimal an die Spitze der Europarangliste, verlor aber beide EM-Titelkämpfe.

Legendärer Lorbeerkranz

Legendär war das Verhalten seines Managers Willi Zeller, der nach der Niederlage gegen José Manuel Duran in der ausverkauften Wiener Stadthalle dem spanischen Sieger den Lorbeerkranz wegnahm und seinem Schützling umhängte. 1976 beendete er die sportliche Karriere. Das Begräbnis des sympathischen, stets bescheidenen Boxers findet am 10. August um 10 Uhr in Gerasdorf bei Wien statt.