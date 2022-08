Seit 1993 der Treffpunkt für alle Comic & Film Interessierten, Fans und Sammler: die Wiener Comic & Film Börse! Shopping, Tauschen, Fachsimpeln unter Gleichgesinnten, Neues kennenlernen, kostümierte Fans und vieles mehr erwartet die Besucher am Sonntag, den 11. September 2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr in der Berufsschule Längenfeldgasse 13, 1120 Wien.



Angeboten werden hunderttausende Artikel in jeder Preisklasse, zum Kauf oder auch Tausch, von antiquarischen Raritäten bis hin zu aktuellsten Neuerscheinungen, neu und gebraucht:

– COMICS – in Deutsch und Englisch

– FILME + SERIEN (DVDs und Blu-Rays ab 1,- Euro, Limited Editions, Movie-Raritäten, Kinderserien+Filme, Serien-Staffel-Boxen, alte Filmplakate, Fotos und Programme, Poster…)

– FIGUREN UND SPIELZEUG für Sammler und für Kinder (Actionfiguren, Statuen, Lego…),

– GAMES + MERCHANDISE (T-Shirts, Häferl, Gimmicks, etc…). aus allen Comic/Film/Serien



Themenbereichen: Marvel+DC Heroes, GoT, Star Wars, SF, Fantasy, Horror, Manga/Anime…

Dutzende Händler und private Aussteller aus dem In- und Ausland bieten ein riesiges und vielfältiges Warensortiment in 3 Räumen auf weit über ¼ Kilometer Tischreihen an! Ob billiger Lesestoff oder seltenes Sammler-Comic, ob günstige DVD oder topaktuelle limitierte BluRay-Neuerscheinung: Besucher aller Alters- und Preisklassen werden 100%ig fündig!



Viele Aussteller bieten kostenlose Fachberatung und Preistipps zu Comic + Film- Collectibles!

Jeder Besucher erhält gratis ein Comic und/oder Filmplakat und eine Tragtasche!

Ab 10 Uhr wird am Eingang zusätzlich Filmplakate aktueller Kinofilme (solange der Vorrat reicht) verschenkt!

Wiener Comic & Film-Börse

Sonntag, 11.9. 2022 von 10:00 – 16:00 Uhr

Berufsschule Längenfeldgasse 13, 1120 Wien

EINTRITT: 7,- Euro / Kinder bis 12 J: Eintritt frei + ein Spielzeug gratis!

Ermäßigung mit Facebook-Fan-Ticket: 6,- Euro – bei Zusage zum Besuch der Veranstaltung via

www.facebook.com/comicfilm

www.comicfilm.at

SEE YOU THERE … and bring many friends !!!