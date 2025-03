Wiener Forschungsfest: Wissenschaft hautnah erleben

Vom 21. bis 23. März verwandelt sich das Rathaus in eine Erlebniswelt der Wissenschaft! Das Wiener Forschungsfest bietet Besucher*innen aller Altersgruppen die Gelegenheit, in die faszinierende Welt der Forschung und Innovation einzutauchen.

Organisiert von der Wirtschaftsagentur Wien, präsentiert sich hier ein breites Spektrum an Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Universitäten und Fachhochschulen – alle mit dem gemeinsamen Ziel, Wissenschaft hautnah erlebbar zu machen.

Forschen und Entdecken zum Anfassen

Mehr als 30 interaktive Mitmach-Stationen und zahlreiche Workshops laden zum Experimentieren und Staunen ein. Besucher*innen können beispielsweise einen Roboter bestaunen, der selbstständig Palatschinken zubereitet, oder in einem riesigen aufblasbaren Gehirn erkunden, wie unser Denkorgan Informationen verarbeitet. Auch technologische Innovationen aus der Pflege werden vorgestellt – darunter eine Roboter-Robbe, die therapeutisch eingesetzt wird. Sogar die Kleinsten können im speziell eingerichteten Kleinkindbereich spielerisch die Welt der Forschung entdecken.

Zukunft schnuppern: Berufe mit Perspektive

2025 setzt das Wiener Forschungsfest einen besonderen Fokus auf zukunftsträchtige Berufe. Expert*innen aus unterschiedlichen innovativen Branchen stehen Rede und Antwort, berichten aus ihrem Arbeitsalltag und zeigen, warum ihre Berufe spannend sind. Junge Besucherinnen erhalten so wertvolle Einblicke in mögliche Karrierewege und erfahren aus erster Hand, welche Fähigkeiten und Interessen in der modernen Berufswelt gefragt sind.

Forschungscafé: Wissenschaft verständlich und humorvoll

Ein besonderes Highlight ist das neue Forschungscafé, das am Samstag, dem 22. März, Premiere feiert. Hier treten Wiener Forscher*innen in entspannter Atmosphäre auf und bringen ihre wissenschaftliche Arbeit auf humorvolle und leicht verständliche Weise näher. Eine großartige Gelegenheit, die Menschen hinter den Forschungsergebnissen kennenzulernen und sich bei einer Tasse Kaffee inspirieren zu lassen.

Ein Fest für alle – mit freiem Eintritt!

Neben spannenden Wissenschafts-Highlights wartet das Forschungsfest mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm sowie kulinarischen Angeboten auf. Der Eintritt ist kostenlos – ein Besuch lohnt sich für alle, die Wissenschaft nicht nur verstehen, sondern auch erleben möchten.

Weitere Informationen und das vollständige Programm gibt es unter: forschungsfest.at