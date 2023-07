WienXtra Ferienspiel: Mit der Polizei in See stechen

Am kommenden Samstag findet in der Zeit von 13 bis 18 Uhr der nächste Teil des Wiener Ferienspiels 2023 statt. Unter dem Motto „Ein Tag beim See- und Stromdienst“ sind alle Kinder und Eltern herzlich eingeladen, zur Polizeiinspektion Handelskai (Handelskai 267, 1020 Wien) zu kommen.

Das WIENXTRA-Ferienspiel sorgt in Wien seit 50 Jahren für fantastische Ferien: Spiel, Sport, Theater, Kino, Museen, Natur, Kreatives, Feste, Forschen, … Für jeden Geschmack ist etwas dabei! Diesen Samstag, 22. Juli wartet auf Klein und auch etwas Größer ein ganz besonderer Event. Eine Einladung zum „WienXtra Ferienspiel“ beim See- und Stromdienst der Wiener Polizei

Ziel dieses Ferienspiels ist es, den Kindern einen unterhaltsamen und lehrreichen Nachmittag zu ermöglichen und ihnen die Polizei und ihre Tätigkeiten für die Gesellschaft näher zu bringen. Gezeigt und vorgestellt werden unter anderem „Gustav, der sprechende Funkwagen“, eine Waffen- und Geräteschau der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit, die Kinderpolizei sowie ein Polizeimotorrad. Als Höhepunkt gibt es die Möglichkeit auf einem Polizeiboot mitzufahren.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen!

Schon jetzt möchte die Landespolizeidirektion Wien auf den nächsten Ferien- spieltermin der Wiener Polizei am 12. August 2023, von 13:00 bis 18:00 Uhr hinweisen. Dieser findet in Wien 9., Schlickplatz 6 statt.

Mehr Infos gibt es unter wienxtra.at