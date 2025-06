Willy Lehmann wird neuer Präsident der Austrian Marketing Confederation

Die Austrian Marketing Confederation (AMC) hat einen neuen Präsidenten: Willy Lehmann tritt die Nachfolge von Georg Wiedenhofer an, der die Organisation über ein Jahrzehnt lang geprägt hat.

Mit diesem Wechsel vollzieht sich nicht nur ein personeller, sondern auch ein inhaltlicher Impuls für die Dachorganisation der österreichischen Marketingclubs.

Ein Jahrzehnt unter Wiedenhofer: Eine Ära geht zu Ende

Georg Wiedenhofer hat die AMC in den letzten zehn Jahren maßgeblich weiterentwickelt. Unter seiner Führung etablierte sich die Organisation als starke Stimme für das Marketing in Österreich. Als Plattform für über 2.500 Mitglieder aus verschiedenen Bundesländern war sein Fokus stets auf die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den regionalen Verbänden und die Repräsentation Österreichs in europäischen Gremien gerichtet.

Willy Lehmann: Ein Verfechter ganzheitlichen Marketings

Mit Willy Lehmann übernimmt ein erfahrener Marketingexperte die Leitung der AMC. Sein Verständnis von Marketing geht über klassische Werbemaßnahmen hinaus. „Marketing versteht sich als marktorientierte Unternehmensführung“, so Lehmann. Nur durch die bewusste Integration von Markt- und Führungsaspekten könne ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein. Diese holistische Sichtweise will er nun stärker in den Fokus der Verbandstätigkeit rücken.

Starke Angebote für starke Marketer

Die AMC bietet ihren Mitgliedern ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten und Austauschformaten. Neben Fachveranstaltungen und Praxisdialogen gehört auch die Zertifizierung zum „Senior Marketing Professional (SMP)“ zu den etablierten Angeboten. Ziel ist es, Marketer in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen und ihre Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln.