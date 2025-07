Wohnen am Wasser: Glorit erfüllt den Traum vom Naturidyll

Immer mehr Menschen zieht es an den grünen Stadtrand oder ans Wasser – das bestätigt eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts Market. Rund drei Viertel der Befragten bevorzugen Wohnlagen im Grünen (74 %), über die Hälfte wünscht sich ein Zuhause in der Nähe eines natürlichen Gewässers (55 %).

Der Premium-Bauträger Glorit reagiert auf diesen Trend und schafft mit neuen Projekten an der Alten Donau attraktiven, naturnahen Wohnraum.

Zwei neue Projekte an der Alten Donau realisiert

Im Mai feierte Glorit den Abschluss zweier Wohnbauprojekte in Toplage: Fischerstrand 22 sowie Fischerstrand 24–26 mit insgesamt 14 hochwertigen Eigentumswohnungen. Die Immobilien liegen direkt an der Alten Donau, einem der begehrtesten Wohnstandorte Wiens. Die Nähe zum Wasser, gepaart mit hervorragender urbaner Anbindung, macht diese Lage besonders reizvoll – nicht nur für Eigennutzer, sondern auch für Investor:innen.

Naturnahes Wohnen steigert das Wohlbefinden

Die Vorteile wasserreicher Wohnlagen sind wissenschaftlich belegt: Laut WHO und weiteren Studien wirkt sich der Aufenthalt in Gewässernähe positiv auf die psychische Gesundheit aus. Mikroklimatische Effekte wie eine gefühlte Temperaturabsenkung um 2–3 Grad tragen ebenfalls zur Lebensqualität bei. Der Zugang zu Naherholungsräumen direkt vor der Haustür schafft zusätzliche Lebensqualität, die in urbanen Ballungsräumen zunehmend gefragt ist.

„Das Beste aus zwei Welten“ – Natur und Stadt vereint

„Wir schaffen Orte, die das Beste aus zwei Welten vereinen: die unmittelbare Nähe zur Natur und gleichzeitig den Komfort urbaner Infrastruktur“, sagt Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar. Besonders die Alte Donau bietet genau diese Kombination – mit direkter Uferlage, hoher Freizeitqualität und gleichzeitigem Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten.

Stabile Werte durch wassernahe Lage

Nicht nur in Österreich, sondern europaweit zählen Immobilien in Gewässernähe zu den wertstabilsten Investitionen. Der Deloitte Property Index bestätigt den Trend: Wohnlagen an Flüssen, Seen oder Meeresküsten gelten als sichere Investments mit hohem Wiederverkaufswert. In Kombination mit hochwertiger Bauweise und moderner Ausstattung, wie sie Glorit bietet, ergeben sich langfristige Perspektiven für Käufer:innen.

Zwei neue Projekte auf seltenem Eigengrund

Grundstücke mit direktem Wasserzugang sind rar – insbesondere an der Alten Donau. Glorit konnte sich zwei begehrte Standorte sichern: