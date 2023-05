Wohneigentum ohne Risiko: Das Projekt Attemsgarten in Wien

„Wohneigentum ohne Risiko“ – mit der Option auf ein Rückverkaufsrecht nach drei Jahren zum Ankaufspreis begegnet der Immobilienentwickler ZIMA der aktuellen Verunsicherung bei Wohnungssuchenden. Die ZIMA-Wertgarantie gilt für das Vorzeigeprojekt Attemsgarten in Wien-Donaustadt.

Damit setzt der führende heimische Immobilienentwickler ein starkes Signal für mehr Vertrauen und ein nachhaltiges Investment in die eigenen vier Wände. Denn gerade jetzt stehen viele Menschen vor der Frage, wie hoch die Mieten in den nächsten Jahren noch klettern werden.

Wertgarantie für Eigentumswohnungen

Gestiegene Energie- und Lebenserhaltungskosten, strengere Kreditvergaben sowie anhaltend hohe Inflation und steigende Zinsen. Diese Faktoren zusammen sorgen aktuell für Irritationen bei Wohnungssuchenden am Immobilienmarkt. Um in diesem Umfeld ein positives Signal zu setzen, bietet die ZIMA als führender heimischer Immobilienentwickler jetzt eine Wertgarantie für Eigentumswohnungen im Projekt Attemsgarten in Wien-Donaustadt an: Käuferinnen und Käufer können optional drei Jahre nach dem Erwerb einer Wohnung ein Rückverkaufsrecht zum Ankaufspreis in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit kann die Wohnung entsprechend selbst genutzt oder auf drei Jahre befristet vermietet werden. Damit eröffnet die ZIMA potenziellen Interessenten nicht nur die Möglichkeit ein wertstabiles Investment in die eigenen vier Wände zu tätigen, sondern unterstreicht auch das Vertrauen in die weitere positive Entwicklung am Immobilienmarkt.

Thomas Thaler | ©ZIMA Holding AG

Thomas Thaler, Standortleiter der ZIMA in Wien, beobachtet die aktuelle Situation sehr genau: „Wir sehen derzeit eine große Verunsicherung am Immobilienmarkt. Die Gründe dafür lassen sich zum Teil in der gestiegenen Inflation sowie der erschwerten Finanzierung bei Immobilienkrediten verorten. Was jedoch zu wenig Beachtung findet: Eine Investition in die eigenen vier Wände ist nach wie vor das beste Mittel, um für die Zukunft vorzusorgen. Vor allem in Hinblick auf die weiter steigenden Mieten, macht sich dieses Investment bezahlt. Davon sind wir überzeugt und daher bieten wir auch die ZIMA-Wertgarantie an.“

Die ZIMA-Wertgarantie auf einen Blick:

Laufzeit: 3 Jahre ab Unterfertigung des Kaufangebotes

Rückverkaufsrecht einmalig ausübbar

Mitteilung zur Ausübung erfolgt 4 Monate vor Laufzeitende

Rückgabe wie bei Übergabe

Während dieser Zeit kann die Wohnung genutzt oder auf 3 Jahre befristet vermietet werden

Entwicklungsperspektive

Der Wert von Immobilien ist in den vergangenen Jahren in ganz Österreich massiv gestiegen. Entgegen aktuellen Prognosen vertraut die ZIMA vor allem bei Immobilien in Städten und in guten Lagen darauf, dass diese Assetklasse langfristig lukrativ bleibt. „Fakt ist, Miete bezahlt man ein Leben lang. Darlehen und Kredite sind, soweit realistisch kalkuliert, nach gewisser Zeit getilgt“, ist Thaler überzeugt. Die aktuell hohen Baukosten führen zwangsweise zu einem geringeren Wohnungsbau und damit auch zu einer Verknappung bei neuen Wohnungen. Hinzu kommt, dass Wohnungen, die derzeit in Österreich in Bau sind, zum Großteil bereits verkauft sind. „Hier werden nicht Wohnungen auf den Markt gebracht, die keiner braucht. Auch langfristig sehe ich kein Überangebot, das auf die Preise drücken wird“, so Thaler.

©ZIMA Holding AG