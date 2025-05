Zwischen Traum und Grenze: Zwei Ausstellungen im 6. Bezirk

Im Juni bietet Mariahilf gleich zwei bemerkenswerte Ausstellungen, die sich mit sehr unterschiedlichen, aber hochaktuellen Themen auseinandersetzen – und dabei beide in eindrücklicher Weise das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft reflektieren.

Die Traumwandlerin: Zwischen Realität und Mythos

©Parizad Farzaneh

In der Ausstellung „Die Traumwandlerin“ entführt die Künstlerin Parizad Farzaneh das Publikum in eine Welt, in der sich Realität und Fantasie nicht gegenseitig ausschließen, sondern ergänzen. Im Mittelpunkt steht die titelgebende Traumwandlerin – eine schwebende, weibliche Figur, die die Schwelle zwischen äußerer Welt und innerer Traumlandschaft übertritt.

Farzanehs Gemälde sind durchzogen von symbolischen Bildern, in denen sich mythologische Motive mit der Kritik an der Reduktion weiblicher Identitäten in einer konsumorientierten Gesellschaft verbinden. Die Traumwandlerin wird dabei zur Heldin ihrer eigenen inneren Reise – sie konfrontiert sich mit ihren Träumen, Ängsten und Sehnsüchten, um daraus neue Stärke zu schöpfen.

Die Ausstellung besticht durch ihre poetische Bildsprache und eine starke visuelle Ästhetik. Besucher:innen erwartet eine sinnliche Erfahrung – unterstützt von atmosphärischer Musik, erfrischenden Getränken und der Möglichkeit zum Austausch mit anderen Kunstinteressierten.

Vernissage: 22.05.2025 um 19:00 Uhr

Ort: Festsaal der Bezirksvorstehung 6 (BV6), Amerlingstraße 11, 1. Stock, 1060 Wien

Dauer: bis 30.06.2025

Eintritt frei

Über Grenzen: Kunst als Spiegel gesellschaftlicher Herausforderungen

Unter dem Titel „ÜBER GRENZEN“ setzt sich eine Gruppe von Künstler:innen mit einem der drängendsten Themen unserer Zeit auseinander: Grenzen – seien sie geografischer, sozialer, kultureller oder psychologischer Natur.

©Bild: Offerus Ablinger, Grafik: Parizad Farzaneh

Die Ausstellung, kuratiert im Rahmen eines interkulturellen Dialogs, zeigt Werke von zwölf Künstler:innen, darunter auch Parizad Farzaneh, die in dieser Gruppenausstellung mit einer weiteren Facette ihrer Arbeit vertreten ist. Unterschiedlichste Medien – von Malerei über Installation bis hin zu Performance – eröffnen vielfältige Perspektiven auf die Fragen: Was hält uns zurück? Was ermöglicht uns, Grenzen zu überwinden? Und wie definieren wir diese überhaupt?

„ÜBER GRENZEN“ ist eine Einladung zur Reflexion über das Trennende und Verbindende in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig schafft die Ausstellung einen Raum für Begegnung und Dialog. Neben den Kunstwerken erwartet das Publikum Live-Musik, kühle Drinks und ein anregender Austausch.

Vernissage: 03.06.2025 um 19:00 Uhr

Ort: ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien

Dauer: bis 10.07.2025

Eintritt frei

Zwei Ausstellungen – ein gemeinsames Thema: Selbstermächtigung

Ob als individuelle innere Reise in „Die Traumwandlerin“ oder als kollektive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Strukturen in „ÜBER GRENZEN“ – beide Ausstellungen kreisen letztlich um die Frage, wie Menschen mit Beschränkungen umgehen, sie hinterfragen und überwinden können. Wer sich für Kunst interessiert, die über reine Ästhetik hinausgeht und zugleich sensibel wie kraftvoll gesellschaftliche Themen verhandelt, sollte sich beide Ausstellungen nicht entgehen lassen.