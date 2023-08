1000 Stimmen erklingen jetzt im Böhmischen Prater

Der Sänger Michael Jäger ist bekannt als „der Mann der 1000 Stimmen“. Wer sich jetzt selbst davon überzeugen möchte, hat am 5. August im Tivoli im Böhmischen Prater die Gelegenheit dazu – und das bei freiem Eintritt.

Bereits im Jahr 2009 entwickelte Michael Jäger seine Show „Michael Jäger – der Mann der 1000 Stimmen“. „In dieser Show huldige und ehre ich verschiedenste Sänger und Gruppen wie z.B. Queen, Joe Cocker, CCR, Elvis Presley, AC/DC, Karel Gott, Simon & Garfunkel, Roy Orbison, Tom Jones, Ray Charles und noch viele andere. Auch Austropop ist ein fixer Bestandteil meiner Konzerte. Dies kombiniere ich mit einer kräftigen Portion Humor und Selbstironie“, so seine Eigendefinition der Erfolgsproduktion.

Gewaltige 1000 Songs

Rund 1000 Songs beherrscht der Niederösterreicher, der in seiner langen Karriere bereits in diversen Bands gespielt hat. Auf Volksfesten und auf Bällen hat er von der Pike auf gelernt, wie man für Stimmung sorgt. Das will er jetzt einmal mehr beweisen – bei einem Konzert im Böhmischen Prater.

Hommage an die ganz Großen

Von Bob Marley über Elvis und Ray Charles bis zu Axl Rose – alle kann Michael Jäger imitieren. Rund 50 Stimmen kann er täuschend ähnlich nachsingen. So glaubt der geneigte Besucher eines seiner Konzerte, es stünde bei jedem Song ein anderer Künstler auf der Bühne. Doch er imitiert nicht nur Stimmen, sondern auch den Look und die Eigenheiten der jeweiligen Künstler – ob der Hüftschwung des „King“ oder die rote Bandana von Axl Rose – als Hommage an die ganz Großen scheut Michael Jäger keine Mühe.

Live im Böhmischen Prater

Eine gute Gelegenheit den wandlungsfähigen Künstler live zu erleben bietet sich am 5. August im Tivoli im Böhmischen Prater in Favoriten. Einlass ist ab 18 Uhr, das Konzert selbst beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei und weitere Infos gibt es unter www.xn--bhmischer-prater-mwb.at/eventlokal-tivoli oder unter +436765312304.