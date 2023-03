Die Top-Polizisten! 133er-Award im Rathaus

„Es kann nicht oft genug gesagt werden, wie wichtig die Arbeit der Exe­kutive ist. Wir sind stolz, dass wir seit Jahren den 133er-Award durchführen können“, betont Veranstalter und WBB-Geschäftsführer Thomas ­Strachota. Und so heißt es heuer ­bereits zum 15. Mal: And the winner is …

Bürgermeister Michael Ludwig begrüßt als Gastgeber des 133er-Award die Gäste im Rathaus und spricht den Polizisten ein großes Dankeschön aus. Wien zähle zu den sichersten Städten. 25 Prozent der Polizisten sind in Wien beschäftigt und bewältigen dabei zwei Drittel der Einsätze. Einmal mehr fordert Michael Ludwig, „wir brauchen mehr Polizisten für Wien, es können nicht genug sein“, nur so könne die Sicherheit der Stadt weiterhin auf hohem Niveau bleiben.

Die Anerkennung der Polizisten komme im Alltag zu kurz, betont Innenminister Gerhard Karner. Die Wiener Polizei sei in Spannungsfeldern wie etwa bei Demonstrationen tätig. Und die Polizei habe da mit Sensibilität und Konsequenz reagiert. Der Bereich Cyberkriminalität werde immer breiter und in hier setzt die Polizei Schwerpunkte bei der Ausbildung.

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl spricht seinen Polizisten ein großes Lob aus: „Es ist natürlich so, dass ich mächtig stolz auf die gesamte Wiener Polizei bin.“

Acht Award-Preisträger

In sechs Kategorien wurden die „Polizei-Oscars“ durchgeführt, dazu gab es zwei Sonder-Awards für den „Held auf 4 Pfoten“ sowie „Kinder und ­Sicherheit“. In fünf Kategorien („Newcomer des ­Jahres“, „Besondere Verdienste auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit“, „Besondere kriminalpolizeiliche Leistung“, „Besondere Verdienste auf den Gebieten Prä­vention, Menschenrechte und ­Opferschutz“ und „Das poli­zeiliche Lebenswerk“) wurde von einer Jury aus Sicherheitsexperten und WBB-Lesern gewählt. Der „­Polizist des Jahres“ kam als spezielles Krone-Leser­voting noch dazu.

Riesige Ehre & Freude

Die Preisträger strahlen über das ganze Gesicht, als sie von Moderator Markus Pohanka auf die Bühne gebeten werden. Tenor: „Es ist eine unglaubliche Ehre und Freude – und wirklich notwendig, den nicht immer einfachen Job des Polizisten zu würdigen.“ Schließlich leisten sie angesichts von Lebensrettungen, Fahndungen, Festnahmen oder Täteraus­forschungen oft Enormes und werden selbst immer wieder gefährdet.

Die Preisträger nach Kategorien:

Kategorie: Newcomerin des Jahres

Inspektor Christoph MINARIK

Kategorie: Besondere Verdienste auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit

Gruppeninspektor Harald FISCHER

Kategorie: Besondere kriminalpolizeiliche Leistung

Gruppeninspektor Wolfgang LUKITS

Kategorie: Besondere Verdienste auf den Gebieten Prä­vention, Menschenrechte und ­Opferschutz

Revierinspektorin Bettina BIERLEITGEB

Kategorie: Das poli­zeiliche Lebenswerk

Chefinspektor August BAUMÜHLNER, MSc

Sonderkategorie: Held auf 4 Pfoten

Diensthund „Fire“ mit Abteilungsinspektur Mathias SCHMIDMAYER

Sonderkategorie: Kinder und ­Sicherheit

Kontrollinspektor Markus MÜLLER

Kategorie: Polizist des Jahres

Revierinspektor Christoph SCHOBER