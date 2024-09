Premiere: 2025 findet in Wien die 1. Tram-WM statt

Jährlich treffen sich Straßenbahnfahrer aus europäischen Städten, um bei der Tram-EM ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Team der Wiener Linien holte sich im letzten Jahr den EM-Titel, der am 14.9. in Frankfurt verteidigt werden muss. 2025 wird es dann eine Premiere geben: Wien wird Austragungsort der weltweit ersten Tram- Weltmeisterschaft!

2012 fand erstmals in Dresden eine Tram-Europameisterschaft statt und begeisterte tausende Menschen. Dabei messen sich europäische Straßenbahnfahrer in unterschiedlichen Disziplinen. Schon 2015 konnte Wien Gastgeber für den Wettbewerb sein.

Welt der Schiene ist 2025 zu Gast in Wien

Im September 2025 wird der unterhaltsame Event in die Bundeshauptstadt zurückkehren – und noch internationaler werden. Bürgermeister Michael Ludwig kündigte beim Training für die anstehende Straßenbahn-EM in Frankfurt an, dass Wien Austragungsort für die allererste Tram-Weltmeisterschaft sein wird. „Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt und dazu tragen die Öffis einen großen Teil bei. Umso mehr freue ich mich, dass im kommenden Jahr die Welt der Schiene zu Gast in Wien sein wird. Neben einem spannenden Tram-Wettbewerb bleibt auch Zeit für Austausch und Vernetzung über die Grenzen Europas hinaus. Und natürlich werden unsere talentierten Straßenbahnfahrer alles dafür geben, den Weltmeistertitel nach Hause zu bringen“, so Ludwig.

Vom Bim-Bowling bis zu Notbremsungen

Die teilnehmenden Teams bestehen aus jeweils zwei Fahrern und messen sich in verschiedenen Disziplinen. Alle Aspekte des Straßenbahnfahrens werden abgedeckt, dazu gehören unter anderem Präzisionsfahren, Geschicklichkeitsfahrten und Notbremsungen. Auch das beliebte Bim-Bowling, bei dem eine große Kugel mit der Straßenbahn in Richtung aufgestellter Pins gerollt wird, ist wieder mit dabei. Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, schätzt sehr, was das TeamÖffiLiebe leistet: „Ich bin unfassbar stolz auf die Leistung, die unsere Kollegen nicht nur bei den Europameisterschaften zeigen, sondern auch täglich auf den Straßen Wiens, im sechstgrößten Straßenbahnnetz der Welt!“

Teilnahmeinteresse aus Südamerika, Südostasien und Afrika

Die offizielle Einladung für die erste Straßenbahn-Weltmeisterschaft erfolgt im Jänner nächsten Jahres. Wie Bürgermeister Ludwig und Wiener Linien Geschäftsführerin Reinagl berichten, gibt es bereits jetzt einige Interessenten aus Südamerika, Südostasien und Afrika. Insgesamt werden 25 Teams an dem Bewerb teilnehmen. Die für den Wettbewerb verwendeten Fahrzeuge werden immer von dem gastgebenden Verkehrsbetrieb zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen wird es zu Beginn des Jahres 2025 geben.

www.wienerlinien.at