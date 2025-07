Digital Scouts gesucht: Rotes Kreuz bildet digitale Helfer aus

Online-Banking, E-Tickets oder Streamingdienste – was für viele Alltag ist, stellt ältere Menschen oft vor große Hürden. Das Rote Kreuz möchte das ändern: Mit der kostenlosen Ausbildung zum Digital Scout können Freiwillige Senior:innen dabei unterstützen, digital selbstständig zu bleiben.

„Laden Sie die App herunter“, „Buchen Sie online“ – so simpel das für viele klingt, so schwierig ist es für Menschen, die nicht mit Smartphone, Internet & Co. aufgewachsen sind. Das führt oft zu Frust, Rückzug und dem Gefühl, nicht mehr dazuzugehören. Das Österreichische Rote Kreuz setzt hier an und bildet kostenlose digitale Lernbegleiter:innen aus – sogenannte Digital Scouts.

„Starten Sie jetzt die Ausbildung und werden Sie ‚Digital Scout‘“, ruft Patrick Hasler, Bereichsleiter Gesundheit, Einsatz und Soziales beim Roten Kreuz, zur Teilnahme auf. „Damit können Sie einem Verwandten oder Bekannten helfen, digital fit und selbstständig zu bleiben.“

Was lernt man als Digital Scout?

Die Ausbildung ist praxisnah und greift typische Alltagsthemen auf:

Wie funktioniert Online-Banking sicher?

Was ist ID Austria und wozu braucht man das?

Wie verschickt man Fotos, nutzt Streamingdienste oder Apps ?

Worauf sollte man beim Online-Shopping achten?

Welche Informationen findet man zu Gesundheit, Vorsorge oder Bestattung online?

Datenschutz und Sicherheit stehen dabei immer im Vordergrund. Die Inhalte orientieren sich an dem, was ältere Menschen wirklich brauchen – verständlich, alltagsnah und hilfreich.

Ausbildung online oder in Präsenz möglich

Die Schulung kann bequem über die Plattform www.digitalscouts.eu absolviert werden – entweder vollständig online oder in Kombination mit Präsenzmodulen. Bisher wurde das Projekt erfolgreich in den Rotkreuz-Verbänden in der Steiermark und Oberösterreich getestet. Über 40 Senior:innen haben dort bereits von der persönlichen Unterstützung profitiert.

Für mehr digitale Teilhabe – gegen Ausgrenzung

Das Projekt wird von der EU kofinanziert und gemeinsam mit vier europäischen Partnerländern umgesetzt. Die Ziele sind klar: digitale Altersdiskriminierung bekämpfen, Selbstständigkeit fördern und Teilhabe ermöglichen. Denn wer digital ausgeschlossen ist, kann oft auch sozial und kulturell nicht mehr mithalten.

„Gerade in Zeiten, in denen soziale, kulturelle und politische Teilhabe und digitale Kompetenzen immer stärker zusammenhängen, ist das von zentraler Bedeutung“, betont Hasler.

Mehrsprachiges Infoangebot – kostenlos für alle

Die Ausbildung ist komplett kostenlos und steht allen offen, die gerne helfen möchten. Die Projektwebsite ist in sechs Sprachen verfügbar und bietet neben umfassendem Infomaterial auch Schulungsunterlagen zum gemeinsamen Lernen mit älteren Menschen.

Jetzt informieren und mithelfen unter: www.digitalscouts.eu