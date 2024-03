25. Steiermark-Frühling mit vielen Neuerungen

Der Steiermark-Frühling wird von 4. bis 7. April 2024 wieder vier Tage lang steirisches Lebensgefühl auf dem Rathausplatz verbreiten. Die Ingredienzien dazu: feinste Kulinarik, „Best-of“-Urlaubsideen, Musik von Volksmusik bis Steirerpop, Brauchtum von Blochziehen bis Jodelkurs. Erstmals wird es auch einen Live-Stream geben.

Die Veranstaltung verbreitet seit einem Vierteljahrhundert das steirische Lebensgefühl in Wien und ist auch heuer wieder für rund 150.000 Besucher ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender. 1.700 Gastgeber aus Tourismus und Gastronomie sowie ein tolles Programm machen vier Tage lang Lust auf Urlaub in der Steiermark. „Der Steiermark-Frühling ist für den Tourismus von großer Bedeutung, denn die Wiener zählen zu unseren wichtigsten Gästen“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Insgesamt konnten seit 1996 schon drei Millionen Menschen auf dem Event begrüßt werden.

Die Programm-Höhepunkte

Do., 4.4.: Eröffnung mit Ehrengästen, Einzug der Seminarbäuerinnen, Die Edlseer, Ausgfuxt, Georg Laube, Julian Grabmayer.

Fr., 5.4.: Live Kochen, Promi-Kochshow, Knöpferlstreich, De Zwa, Egon7.

Sa., 6.4.: Almkulinarik by Richard Rauch, Schnalzer, Tanzgruppen, Beat Club Graz, Alle Achtung.

So., 7.4.: Frühschoppen, Pagger Buam, Tanzgruppen, Austropop Brunner-Kollmann.

4 Tage lang: Urlaubsspiele, Brauchtum vom Blumenteppich-Legen bis Volkstanz, Hoheiten von Narzisse bis Wein, Kinderprogramm und Kulinarik von Nord bis Süd.

Die Neuerungen

Erstmals wird es Freitag abends einen Livestream des ORF vom Fest geben. Die Bühne war noch nie größer und es wurden noch nie mehr Konzerten gespielt. Visualisierungen über LED-Screens machen die Steiermark mit ihren elf Urlaubsregionen so lebendig wie noch nie zuvor. Und viele Eindrücke werden über den neuen eigenen Fest-Instagramkanal vermittelt werden, nachdem der Steiermark-Frühling nun schon seit über 15 Jahren auf Facebook aktiv ist.

Wiener als Steiermark-Touristen

Rund 350.000 Gästeankünfte und eine Million Nächtigungen konnte die Steiermark im Sommer 2023 aus dem Markt Wien verzeichnen. 12,6 % aller Nächtigungen wurden im Sommer 2023 von Wienern getätigt, das entspricht einem Anteil von 22 % an den Inlandsnächtigungen. Die Top 5 Regionen nach Nächtigungen sind: Thermen- & Vulkanland, Oststeiermark, Schladming-Dachstein, Region Graz und Südsteiermark. Josef Strohmeier vom Peiserhof in Eibiswald (Weststeiermark): „Wir sind seit dem ersten Fest im Jahr 1996 dabei, weil für uns als Winzer und Weinbauern der direkte Kontakt zu unseren Wiener Gästen so wichtig ist. Ursprünglich war es als ein Besuch bei unseren Stammgästen angelegt. Jetzt ist für uns die Interaktion mit den Wienern aber ebenso wichtig wie der Kontakt zu Touristen aus dem Ausland, die am Platz vorbeikommen.“