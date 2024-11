27.000 neue Lampen erhellen die Wiener Öffis

Die Wiener Linien setzen auf moderne LED-Technik, um U-Bahnen und Straßenbahnen heller und energieeffizienter zu machen. Seit dem Sommer wird der Fuhrpark Stück für Stück mit neuen Leuchtmitteln ausgestattet. Ziel ist es, den Innenraum aller U-Bahnen, sowie aller Straßenbahnen, ausgenommen der Flexity- und Hochflur-Modelle, mit LED-Lampen zu beleuchten.

Die Umrüstung der U6-Wägen ist bereits abgeschlossen. Am Bahnhof Michelbeuern wurden die LEDs seit Ende August installiert, und Mitte Oktober war der Umbau fertig. Derzeit werden die durchgängigen V-Züge am Bahnhof Heiligenstadt mit LED-Lampen ausgerüstet. Im Jahr 2025 startet der Umbau der Straßenbahnen, sodass bis Jahresende der gesamte Fuhrpark der Wiener Linien mit den modernen Lampen ausgestattet sein wird. Insgesamt werden 27.000 Lampen in 111 U-Bahnen und 332 Straßenbahnen erneuert, wodurch der Energieverbrauch der Innenbeleuchtung um etwa 50% gesenkt wird.

„Die hellere Beleuchtung trägt nicht nur zum subjektiven Sicherheitsgefühl unserer Fahrgäste bei, mit dem Tausch können wir auch unseren Energieverbrauch für die Innenbeleuchtung um die Hälfte senken,“ betont Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Sicherheit im Fokus

In den letzten Jahren haben die Wiener Linien diverse Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu stärken. Neben der verbesserten Beleuchtung sind Notrufsysteme und Kameras sowie rund 330 Sicherheits- und Servicedienstmitarbeiter:innen im gesamten Netz im Einsatz. Zudem sind alle Fahrzeuge und Stationen mit Notrufen ausgestattet. Fahrgäste sind eingeladen, im Zweifelsfall von den Notrufeinrichtungen Gebrauch zu machen, um das Sicherheitsnetz der Wiener Linien aktiv zu nutzen.