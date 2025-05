Erster Badner-Bahn-Flohmarkt: Ikonische Souvenirs für Zuhause

Am Freitag, 16. Mai 2025, findet erstmals der Badner-Bahn-Flohmarkt in Kooperation mit dem Gleisgarten statt. Dabei werden im tollen Ambiente der früheren Badner-Bahn-Remise in der Eichenstraße 2 ikonische Kult-Objekte zusammen mit Fanartikeln angeboten.

Von Badner Bahn-Blinker, den beliebten Tischerl aus den Triebfahrzeugen und Halteschlaufen über Haltestangen, Haltewunsch-Knöpfe und Mikrophone bis hin zu den klassischen Notbremssäulen und Wagenschildern – beim Badner Bahn Flohmarkt werden eine Vielzahl ikonischer Teile aus den kürzlich ausgemusterten Kult-Wagen TW100 angeboten. Bahn- und Nostalgiefans kommen zu gleichen Teilen auf ihre Kosten und können sich hier ein Stück Badner-Bahn-Geschichte für zuhause erstehen. Die perfekte Ergänzung zu den vintage Gegenständen bietet dazu das aktuelle Merchandise aus dem Fanshop der Badner Bahn.

Wann: am Freitag, 16. Mai 2025

Öffnungszeiten: von 13 bis 17 Uhr bzw. solange der Vorrat reicht

Location: Gleisgarten, Eichenstraße 2 in 1120 Wien

Das passende historisch-moderne Ambiente bietet dabei die frühere, neu als Foodmarket umgestaltete Remise der Wiener Lokalbahnen. Der Gleisgarten erhält den authentischen Charme des Originalgebäudes bis hin zu den in den Boden eingebetteten Gleisanlagen. Selbst die Arbeitsschächte des früheren Werksgebäudes wurden dabei auf kreative Weise umgebaut und dienen nun als erdiger Unterbau für die wunderbare Begrünung des Gleisgartens. Neben historischem Badner-Bahn-Flair erwartet die Besucher im Gleisgarten auch ein vielfältiges gastronomisches Angebot aus aller Welt sowie hauseigener Brauerei.