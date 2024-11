30 Millionen für Wiens Polizei: Neue Inspektion eröffnet

Innenminister Gerhard Karner eröffnete am 18. November im Beisein von Wiener Landespolizeivizepräsident Michael Lepuschitz und Stadtpolizeikommandant Werner Matjazic die neue Polizeiinspektion Julius-Tandler-Platz. Die feierliche Segnung der Dienststelle übernahm Domdekan Rudolf Prokschi, unterstützt von Bundespolizeiseelsorger Stefan Kunrath.

„Auch die Zwei-Millionen-Stadt Wien gehört zu den lebenswertesten und sichersten europäischen Metropolen, das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit“, betonte der Innenminister

Er hob hervor, dass die Sicherheit eines Landes in der Ausbildung und Motivation seiner Polizistinnen und Polizisten liegt. Die laufende Aufnahmeoffensive in Wien zeigt bereits Erfolge: „Mehr als 600 Polizeischülerinnen und -schüler haben dieses Jahr ihre Ausbildung begonnen, mit 1. Dezember starten über 200 weitere. Insgesamt beginnen 2024 mehr als 800 Polizeischüler in Wien, doppelt so viele wie im Vorjahr.“

Moderne Polizei für eine sichere Zukunft

Für Karner ist moderne Polizeiarbeit untrennbar mit einer zeitgemäßen Ausstattung verbunden. In den letzten Wochen wurden neue Inspektionen in Irdning (Steiermark), Frankenburg und Mauthausen (Oberösterreich) eröffnet. Innenminister Karner betonte, dass seit 2019 mehr als 300 Dienststellen im gesamten Land entweder neu gebaut oder generalsaniert wurden – das entspricht rund 30 Prozent der BMI-Dienststellen. Allein in Wien seien in den letzten vier Jahren rund 30 Millionen Euro in die Polizeistruktur geflossen.