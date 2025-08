Neue Untat: Schlüsselboxen an Radlständern und auf Bankerln

Eine neue “Untat” wurde nun bekannt: Offenbar werden Schlüsselboxen von privaten Plattformen auf öffentlichen Radständern und Bänken zur Abholung bereitgestellt.

Das Wiener Bezirksblatt hat von Lesern entsprechende Fotos zugeschickt bekommen, auf denen eindeutig hervorgeht, dass Airbnb-Schlüsselboxen öffentlich bereitgestellt werden. Auch die Stadt-Wien-Plattform “Sag’s Wien” wurde darüber informiert.

Zwei konkrete Fälle

Zwei konkrete Fälle gibt es aus Ottakring: Auf einem Radständer in der Kirchstetterngasse 60 wurde eine Schlüsselbox ebenso aufgefunden wir auf einer Sitzbank in der Neulerchenfelder Straße 44. Man kann davon ausgehen, dass die Schlüsselübergabe auch in anderen Bezirken so “gefinkelt” vonstatten geht.