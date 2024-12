4 Jahre kostenlose Hauskunft macht sich richtig bezahlt

Seit der Gründung der umfassenden Sanierungsberatung der Stadt Wien „Hauskunft“ im Jahr 2020 wurden rund 13.000 Beratungsgespräche durchgeführt, über die Hälfte davon allein im heurigen Jahr.

Knapp 6.500 Beratungsgespräche allein im heurigen Jahr: Die kostenlose Sanierungsberatung „Hauskunft“ verzeichnet eine Rekordbilanz. Seit vier Jahren gibt es in der Servicestelle in der Stadiongasse 10 im 1. Bezirk umfassende Beratung zu allen Themen rund ums Sanieren. Von Infoabenden mit Schwerpunkt-Themen über eine Erstberatung am Telefon bis hin zum Zukunfts-Check der Gebäude direkt vor Ort: Die „Hauskunft“ bietet ein maßgeschneidertes Service für alle, die sanieren wollen.

Haus- und Wohnungseigentümer, Hausverwaltungen und Planer bekommen hier individuelle Beratung. „Der immense Anstieg an Beratungen verdeutlicht das riesige Interesse der Wienerinnen und Wiener an kostenloser, unbürokratischer und vor allem kompetenter Unterstützung bei der Sanierung und Dekarbonisierung ihrer Häuser und Wohnungen“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Infos gibt es unter www.hauskunft-wien.at und 01/4028400.

Verdoppelung der Sanierungsvorhaben

Ein steigendes Interesse an Sanierungsthemen hat sich laut Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien bereits in den letzten Jahren abgezeichnet: „Spätestens 2022 stieg die Nachfrage nach Sanierungsberatung und Dekarbonisierung unter anderem durch die hohen Gaspreise sprunghaft an und wir haben bereits damals reagiert – mit einem deutlichen Ausbau unseres Hauskunft-Teams mit neuen internen Mitarbeitern und zusätzlichen externen Experten sowie durch die Kooperation mit den Wiener Stadtwerken, die einen großen Mehrwert für unsere Kunden bietet.”

Diesen Weg der Kooperationen will man auch im nächsten Jahr konsequent weiterverfolgen, indem man das Netzwerk weiter ausbaut, Synergien sucht und somit dazu beiträgt, dass die Sanierungsrate in Wien weiter steigt und die Klimaziele der Stadt erreicht werden.