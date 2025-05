Das Donauinselfest bringt heuer Musik, Vielfalt und Nachhaltigkeit

„Kein anderer Ort bringt Wiens Vielfalt so herzlich auf die Bühne wie das Donauinselfest – ein Fest für alle, mitten in der Stadt und seit jeher bei freiem Eintritt. Das gelingt nur durch die großartige Unterstützung unserer Donauinselfest-Familie, darunter hunderte ehrenamtliche Helfer:innen – ein wahrer Ausdruck des Zusammenhalts, der Wien so besonders macht. Das Donauinselfest entwickelt sich immer ein Stück weiter. Seit mittlerweile 15 Jahren findet der ‚Rock The Island Contest‘ im Zeichen der Nachwuchsförderung statt. Dieses Jahr werden gleich sieben Gewinner-Acts auf der Hauptbühne zu sehen sein. Auch der diesjährige Charity-Partner, die Krebshilfe Wien, liegt uns sehr am Herzen, die ganz wichtige Arbeit für Betroffene, aber auch für Angehörige leistet. Seit vielen Jahren gestalten wir das Donauinselfest mit dem Ziel, ein barrierearmes Festivalerlebnis zu ermöglichen, damit Menschen mit Behinderung das Fest nicht nur besuchen, sondern auch an den Konzerten teilnehmen und diese in vollen Zügen genießen können. Ein mir immer schon wichtiges Anliegen ist die Frauenförderung – ich freue mich sehr, dass wir mit dem diesjährigen Line-up einen Frauenanteil von über 40 Prozent bieten können, mit so vielen Female Fronted Acts in der ersten Reihe.“