Heiltherme Bad Waltersdorf feiert 40 Jahre Wohlfühlen

Die Heiltherme Bad Waltersdorf feierte ihren 40. „Geburtstag“ als Trendsetter und Leitbetrieb mit einem gemeinsamen Wohlfühlabend: Gäste und Menschen aus der Region, die wie die Heiltherme im Jänner 1985 das Licht der Welt erblickten, waren zu einem Geburtstags-Thermenabend eingeladen.

Unter dem Motto “Vom Wasser berührt, von Innovationen bewegt” standen Entspannung und das Schaffen gemeinsamer Erinnerungen im Mittelpunkt. Ein Zeichen an die Region und ihre Menschen, die den Erfolg des rundum erneuerten Heilthermen Resorts Bad Waltersdorf bereits seit vier Jahrzehnten begleiten.

40 Jahre Trendsetter – ein gemeinsamer Geburtstagsabend

Gefeiert wurde direkt am Heilthermen-Geburtstag, dem 13. Jänner, mit prickelndem Sekt und Geburtstagskuchen. Nach einem gemeinsamen Erinnerungsfoto der „Jänner 1985 Geborenen“ mit Geschäftsführer Gernot Deutsch, stand eintauchen in wohlig-warmes Thermalwasser und Entspannung für jeden Einzelnen am Programm. Die Geburtstagskinder wurden zu einem Thermenabend eingela- den, die gepackte Badetasche stand dafür schon bereit. Auch die beiden Prokuristen des Resorts – Jasmin Hörzer und Erich Weinzettl – kamen zum Gratulieren. Erich Weinzettl verbindet eine 40-jährige Erfolgsgeschichte mit dem Unternehmen, da er selbst Mitarbeiter der ersten Thermenstunde ist.

Vom Wasser berührt, von Innovationen bewegt

Der gemeinsame Thermen-Geburtstagsabend spiegelt die gelebte Verbundenheit zur Region wider – und steht zugleich im Zeichen von Innovation und Aufbruch: Die neue Wohlfühlwelt der Hoteltherme, die stilvoll designten Zimmer und Suiten sowie das frische Design setzen den Kurs des Resorts eindrucksvoll fort. Denn bereits seit 40 Jahren wird man in der Heiltherme vom Wasser berührt und von Innovationen bewegt. Begonnen hat es 1985 mit einer kleinen überschaubaren Therme inmitten des Thermen- und Vulkanlandes mit einem Innen- und einem Außenbecken, Sauna, Buffet und 22 Mitar- beitern. 2025 erstrahlt das neue Heilthermen Resort Bad Waltersdorf eingebettet in die Natur mit zwei Thermen, Hotel, Spa und vielen Ruheoasen und ist Arbeitgeber für rund 240 Menschen in der Region.

„Wir stehen für die Kraft der Natürlichkeit und bieten unseren Gästen einen wunderschönen, natürlichen und modernen Rückzugsort zum Entspannen und Genießen“, betonte Geschäftsführer Gernot Deutsch und verwies dabei auf die langjährige Erfolgsgeschichte des Resorts. Das neue Heilthermen Resort wurde erst Ende August 2024, nach Abschluss eines mehrjährigen Masterplans, wiedereröffnet. Insgesamt wurden über 23 Millionen Euro innerhalb der letzten 4 Jahre investiert, um Gästen und Team noch mehr Qualität und Komfort zu bieten.

Wärme, Wasser und Wohlgefühl

Wohltuendes Thermalwasser, inspirierende Gespräche und schöne Erinnerungen, die bleiben. Der gemeinsame Geburtstagsabend war für das Unternehmen ein Ereignis, das zeigt: Vier Jahrzehnte Heilthermen Resort sind das stabile Fundament vieler weiterer Erfolgskapitel. Die nächsten 10 Jahre sind bestimmt vom Trend und Markenkern “Die Kraft der Natürlichkeit”. Die Heiltherme Bad Waltersdorf ist und bleibt ein Ort, an dem Geschichte, Entspannung und Innovation Hand in Hand gehen – und auch in den kommenden Jahren Gäste „berühren“ wird.