Immer öfter ist von „Detox“ die Rede. Doch was steckt tatsächlich hinter dem Begriff? Im Gesundheitsresort Marienkron wird Detox nicht als kurzfristiger Trend verstanden, sondern als bewusste Unterstützung der körpereigenen Regeneration.

„Detox“ wird häufig mit „Entgiftung“ übersetzt, ist jedoch kein medizinisch klar definierter Begriff. Laut Dr.in Ulrike Göschl verfügt der menschliche Körper bereits über hochkomplexe Entgiftungssysteme. Organe wie Leber, Darm, Nieren und Lunge arbeiten täglich daran, Stoffwechselprodukte auszuscheiden und das innere Gleichgewicht zu erhalten.

Unterstützung für den Körper

Das Konzept in Marienkron setzt daher auf gezielte Unterstützung dieser natürlichen Prozesse – allerdings ohne radikale Fastenkuren oder starke Kalorienreduktion. Stattdessen steht eine vegetarische Reduktionskost im Mittelpunkt, die reich an Ballaststoffen, Bitterstoffen und wichtigen Mikronährstoffen ist.

Durch die sanfte Ernährungsumstellung soll der Organismus entlastet und stabilisiert werden. Besonders Menschen mit hoher Alltagsbelastung, empfindlicher Verdauung oder ersten Erschöpfungsanzeichen sollen davon profitieren.

Medizinisch begleitetes Detox

Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts ist die individuelle Betreuung. Detox in Marienkron erfolgt medizinisch begleitet und wird auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Ziel sei es, langfristige Impulse für mehr Balance und eine gestärkte Selbstregulation zu schaffen.

Passend dazu bietet Marienkron derzeit das Retreat „Recharge & Regeneration“ an. Unter dem Motto „4=5 Nächte“ erhalten Gäste bei Aufenthalten bis 5. Juli 2026 eine zusätzliche Nacht geschenkt.

Recharge für neue Energie

Das fünftägige Detox-Programm kombiniert spezielle Ernährung, ausleitende Anwendungen und achtsame Bewegungseinheiten. Begleitet von Ärzt:innen, Diätolog:innen und dem Marienkron-Team soll der Körper sanft zurück in Balance gebracht werden.

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Details zum Angebot „Detox als Impuls“ finden Interessierte hier!