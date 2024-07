45.000 Unternehmerinnen: Wiens Wirtschaft in weiblicher Hand

Von der 75-jährigen Mode-Queen bis hin zur eigenen Chefin mit 28 Jahren – in Wien sind Frauen als Unternehmerinnen eine treibende Kraft der Wirtschaft. Es gibt etwa 45.000 Einzel-Unternehmerinnen in der Stadt. Rund 2000 davon sind im ersten Bezirk tätig.

Anzeige

Damit ist knapp die Hälfte aller Einzelunternehmen im 1. Bezirk in weiblicher Hand. Insgesamt 985 Frauen sind hier als Einzelunternehmerinnen in der Sparte Gewerbe und Handwerk tätig. Im Handelssektor zählt die Innere Stadt 504 Einzelunternehmerinnen. Die Sparte Information und Consulting verzeichnet 427 Unternehmerinnen. Die Bereiche Transport und Verkehr sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft sind mit neun bzw. 198 Frauen vertreten.

In die Modewelt mit 75-Jahren

Eine beeindruckende Vertreterin dieser dynamischen Gruppe ist 75-jährige Sissy Marczell, die ihre langjährige Karriere als Chirurgin hinter sich ließ, um eine neue Leidenschaft zu verfolgen. Sie absolvierte mit 50 Jahren eine Modellausbildung, eröffnete eine eigene Modeboutique im ersten Bezirk und bietet heute nicht nur stilvolle Kleidung an, sondern ist auch als Stil- und Farbberaterin tätig.

Mit 28 Chefin eines Multimedia-Biz

Im Kontrast dazu steht die 28-jährige Susanne Jehl, die ihre Multimedia-Agentur erst im Oktober 2023 gründete. Nach einer Beratung im Gründerservice der Wirtschaftskammer kam sie auf die Liste der Jungunternehmer. Susanne ist vor allem auf sozialen Medien wie TikTok aktiv. Ihre moderne Herangehensweise und Nutzung digitaler Plattformen spiegeln den frischen Wind wider, den junge Unternehmerinnen in die Wiener Wirtschaft bringen.

Frauenanteil bei 43 Prozent

Frauen führen Betriebe jeglicher Größe und sind in nahezu jeder Branche aktiv. Tatsächlich werden 43 Prozent aller Einzelunternehmen von Frauen gegründet. Die Branchen, die besonders von den Tätigkeiten der Unternehmerinnen profitieren, sind der Einzelhandel, persönliche Dienstleistungen, Beherbergung und Gastronomie, das Sozialwesen sowie das Grundstücks- und Wohnungswesen.

„Stolz auf Unternehmerinnen“

Margarete Kriz-Zwittkovits, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien (FiW), einem Netzwerk der Wirtschaftskammer Wien: „Diese Zahlen verdeutlichen die vielfältige unternehmerische Aktivität von Frauen in der regionalen Wirtschaft. Frauen bringen Vielfalt und Farbe in das wirtschaftliche Leben Wiens und machen die Wirtschaft weiblich und lebendig. Wir sind stolz auf unsere Wiener Unternehmerinnen“.