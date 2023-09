50 Jahre Haus Leopoldau: Ein halbes Jahrhundert voller Freude

Ein halbes Jahrhundert voller Erinnerungen, Lachen und Lebensfreude – so feierte das Haus Leopoldau sein 50-Jahr-Jubiläum inmitten der Großfeldsiedlung, einer der größten Siedlungen Wiens.

Die Feier, die im liebevoll dekorierten Garten des Hauses stattfand, war ein wahrer Erfolg und brachte Bewohnern, Klub-Besuchern, Mitarbeitern und Ehrengästen zusammen, um dieses bedeutende Jubiläum gebührend zu zelebrieren.

Vorzeigehaus in Floridsdorf

Das Haus Leopoldau, das im Jahr 1973 eröffnet wurde, hat im Laufe der Zeit zahlreiche Sanierungen erfahren und erstrahlt heute als ein Vorzeigehaus der Häuser zum Leben in Floridsdorf. „Das Haus ist eines unserer Vorzeigehäuser. Es ist freundlich, hell und modern – und das macht es hier auch so lebenswert.“, sagt Simon Bluma, Bereichsleiter Häuser und Digitalisierung bei den Häusern zum Leben.

Haus Leopoldau fest integriert

Mit seinen rund 360 Bewohnern, die größtenteils aus dem Grätzl stammen, das eine ausgezeichnete Infrastruktur bietet, ist das Haus Leopoldau fest in die Großfeldsiedlung integriert. „Das Haus Leopoldau hat sich in der Großfeldsiedlung wunderbar eingefügt und ist quasi mit der Siedlung erwachsen geworden. Für mich als Bezirksvorsteher ist es unheimlich wichtig, dass es hier so eine gute Einrichtung gibt, die für älter werdende Menschen gute Rahmenbedingungen bietet“, sagt Georg Papai.

Jubiläumsfeier

Die Jubiläumsfeier selbst war eine wahre Freude. Die Bewohner hatten sich für diesen besonderen Anlass schick gemacht und das Programm wurde vollständig von ihnen und den Mitarbeitern mit viel Liebe und Engagement gestaltet. Haus-Direktorin Petra Bittgen ist besonders stolz auf diese gemeinsame Leistung.

Es gab Musik- und Tanzeinlagen, Mitmachspiele sowie Popcorn und Zuckerwatte für die kleinen und großen Gäste. Die Küche des Hauses hatte sich ein festliches Menü aus den 1970ern überlegt: gefüllte Eier, Sulz, Schweinefilet Colbert. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als Musiker Michael Perfler bekannte Klassiker spielte und zum Mitsingen und Schunkeln animierte. Sogar Taxitänzer waren vor Ort, um die Tanzfreudigen in Bewegung zu bringen.

