50 neue Bänke für Floridsdorf

„Familienfreundliches Floridsdorf“ ist ein Stichwort, dass sich in vielen Projekten im Bezirk wiederfindet. Dazu gehört auch die Errichtung von Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum. Schon 2020 hat Bezirksvorsteher Georg Papai eine Initiative gestartet und 50 neue Bänke in aufstellen lassen. Auch heuer hat er dieses Vorhaben in sein Programm „21 Projekte für den 21. Bezirk“ aufgenommen. „Bänke im Straßenraum sind ein Thema, das alle Altersgruppen betrifft und von Jung und Alt nachgefragt wird“, weiß der Bezirkschef. Bei der Auswahl der Standorte zählt er auf die Floridsdorfer, denn die Bewohner wissen am besten, wo ihnen ein Bankerl fehlt.

Standortvorschläge können per Mail unter georg.papai.gp1@wien.gv.at oder per Telefon unter 01-4000-21110 abgegeben werden.