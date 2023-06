500 Sommer-Termine, die Lust auf Kultur machen!

Die Zahlen des „Kultursommer Wien“ sind bemerkenswert: 500 Veranstaltungen ab 30. Juni in elf Bezirken mit 2000 Künstlern, neun Open-Air-Bühnen und 29 Konzerten in Pensionistenwohnhäusern. Das begeistert auch Bürgermeister Ludwig.

In Summe nimmt die Stadt vier Millionen Euro in die Hand, „um noch mehr Lust auf Kultur und Unterhaltung zu machen“, wie es Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler betont. „Das Programm ist wie ein Schaufenster der städtischen Kunst- und Kulturszene: Unter den rund 2000 Künstlern sind überraschende Neuentdeckungen sowie bekannte Größen. Insgesamt stehen über 500 Acts aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zirkus auf dem Spielplan.“

Viele Menschen werden erreicht

Von dem Konzept restlos überzeugt ist auch Bürgermeister Michael Ludwig: „Der Kultursommer bietet eine hohe Qualität, ist niederschwellig und in allen Teilen der Stadt zu finden. Wir haben eine Studie über den Kultursommer gemacht, die zeigt, dass 40 % der Wiener kurzfristig auf die Veranstaltungen aufmerksam werden. Und Zweidrittel davon sind froh über die Gratisangebote, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Wir schaffen es also, neue Zielgruppen anzusprechen.“

Ergänzung statt Konkurrenz

Auch auf die Vorwürfe, der Kultursommer würde andere Einrichtungen in den Hintergrund treiben, geht der Bürgermeister ein: „Das sehe ich nicht so. Die Sommerveranstaltungen sind keine Konkurrenz zu etablierten Einrichtungen, sondern eine Ergänzung. Und es ist uns auch wichtig, die Künstlerinnen und Künstler, die ja nach wie vor Probleme haben, zu unterstützen. 3000 Künstler haben sich für den Kultursommer gemeldet, 2000 sind mit dabei.“

Symphoniker beginnen

Los geht‘s am 29. und am 30. Juni mit der Generalprobe der Symphoniker im Prater (2., Kaiserwiese, jeweils 19:30 Uhr). Warum gleich zwei Termine? „Damit es uns nicht so wie im Vorjahr mit dem Schlechtwetter geht. Wir gehen auf Nummer sicher“, lacht Michael Ludwig und freut sich auf die vielen Kultur-Veranstaltungen.

Alle Details auf https://kultursommer.wien

Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler bei der Präsentation des Programmes:

Das Video der Auftakt-Performance im Arkadenhof des Rathauses (Fotos und Videos: Steiner):