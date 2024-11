60 Jahre InterContinental: Jubiläum einer Hotel-Ikone

Das InterContinental Wien, eines der traditionsreichsten Hotels der Stadt, feierte sein 60-jähriges Jubiläum. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1964 steht das Hotel am Wiener Stadtpark als Symbol für Internationalität, Moderne und Gastlichkeit.

Mit einer glamourösen Feier im Stil der 1960er-Jahre zelebrierte das Hotel sein besonderes Jubiläum. Über 600 geladene Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Medien kamen zusammen, um die reiche Geschichte des Hauses zu würdigen.

Eine Institution mit internationalem Flair

Einst als größtes Hotel Österreichs eröffnet, hat das InterContinental Wien von Beginn an neue Maßstäbe gesetzt. Das erste Hotel einer internationalen Kette in Wien wurde schnell zum Anziehungspunkt für Stars aus Film, Musik und Mode. Omar Sharif, Mel Ferrer, Grace Kelly, Kylie Minogue, Harry Belafonte, Sir Peter Ustinov, Falco, Margaret Thatcher und die Rolling Stones zählten zu den prominenten Gästen. Zur Jubiläumsfeier kamen prominente Kunst- und Kulturschaffende, Architekten und Wirtschaftstreibende. Begleitet durch hochkarätige musikalischen Darbietungen und Showeinlagen von DJ Lucy McEvil, Popwunder Ankathi Koi, Romantic Slivo und DJ Martin Markeli gingen die Feierlichkeiten bis in die frühen Morgenstunden.

Hommage an die Geschichte und die Zukunft

Ernst Woller, Erster Präsident des Wiener Landtages in Vertretung von Bürgermeister Michael Ludwig, betonte in seiner Rede die Bedeutung des InterContinental Wien als eine tragende Säule für die Tourismus- und Kongressstadt und den Wirtschaftsstandort Wien. Michael Tojner, Eigentümer des Hotels, strich dessen Strahlkraft hervor: „Das InterContinental steht seit jeher für Internationalität und Wiener Charme. Gleichzeitig steht unser InterConti für erstklassiges Service, perfekt organisierte Events und die beste zeitloseste Bar Wiens.“ Erich Hohenberger, Bezirksvorsteher des dritten Bezirks, versprach, „alles zu unternehmen, damit mit der Revitalisierung des Areals alsbald begonnen werden könne.“ Und Brigitte Trattner, Generaldirektorin des InterContinental Wien: „Das InterContinental Wien ist ein Hort der Gastlichkeit, ein unermüdlicher Trendsetter und eine wahre Wiener Institution, die Geschichte geschrieben hat und auch in Zukunft die Maßstäbe für Exzellenz setzen wird.“

Ein visionärer Ort der Gastlichkeit

Als Meilenstein der modernen Architektur wurde das Hotel nach Entwürfen des renommierten Architekturbüros Holabird & Root erbaut. Es vereint internationalen Chic mit Wiener Charme. Heute ist das Hotel unter der Leitung von Brigitte Trattner weiterhin ein Vorreiter in der Branche, der innovative Impulse setzt. Mit seinen hochkarätigen Events wird das InterContinental Wien auch in Zukunft eine prägende Rolle in der Wiener Hotellerie spielen. Über die Jahre hat sich eine außergewöhnliche Beziehung zwischen dem engagierten Team und den treuen Gästen aufgebaut, die weit über bloßen Service hinausgeht. Diese besondere Verbundenheit spürte man auch beim 60-jährigen Jubiläum: 50 langjährige Stammgäste reisten eigens an, um mitzufeiern.

www.vienna.intercontinental.com/60jahre-intercontinental-wien