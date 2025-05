Worte zwischen Blättern: Literatur im Botanischen Garten

Der Botanische Garten wird 2025 erneut zur Bühne für die Verbindung von Kunst und Natur. Bei „Volle Blüte“ wird ein Programm geboten, in dem Literatur und Natur miteinander verschmelzen.

Bei literarischen Spaziergängen lesen Autoren aus ihren Werken, während Botaniker faszinierende Einblicke in die Pflanzenwelt geben. Musik und bildende Kunst schaffen zusätzliche Brücken zwischen den Disziplinen. Wer selbst kreativ werden möchte, kann in den Schreibworkshops „Papiergärten schreiben“ Worte wie Samen säen und eigene literarische Werke entstehen lassen.

Spaziergänge durch Worte und Blätter

Die literarischen Spaziergänge laden dazu ein, sich auf eine Reise durch Sprache und Natur zu begeben. Inmitten der botanischen Vielfalt des Gartens lesen Autoren aus ihren Texten und verweben deren Inhalte mit der umgebenden Pflanzenwelt. Botaniker ergänzen diese poetischen Impulse mit faszinierendem Fachwissen zu den Besonderheiten der Pflanzen. Die Mischung aus Lyrik, Prosa und Wissenschaft eröffnet neue Perspektiven auf Natur und Literatur – eine inspirierende Erfahrung für alle Sinne. Die literarischen Spaziergänge finden am 15. Juni, 7. September und 19. Oktober 2025 statt. Eine Voranmeldung ist erforderlich, Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Treffpunkt ist der Gartenportier am Haupteingang in der Mechelgasse 2.

Schreibworkshops: Kreativität blühen lassen

Wer selbst zur Feder greifen möchte, kann an den Schreibworkshops „Papiergärten schreiben“ teilnehmen. Unter der Leitung der Autorin Brigitta Höpler entstehen Texte, die von der Natur inspiriert sind. Die Teilnehmenden lassen sich von den Farben, Formen und Düften des Gartens leiten, um ihre Gedanken in Worte zu fassen. Die Workshops bieten Raum für kreatives Schreiben und literarische Experimente – ideal für alle, die ihre Ideen auf Papier wachsen lassen möchten. Die Schreibworkshops „Papiergärten schreiben“ sind für den 13. Juni und 12. September 2025 angesetzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro, eine Anmeldung ist per E-Mail an Brigitta Höpler erforderlich.

Literarische Spaziergänge

15. Juni, 7. September und 19. Oktober 2025, jeweils 15.30–17.30 Uhr

Die Themen werden noch bekannt gegeben.

Schreibworkshop „Papiergärten schreiben“

13. Juni und 12. September 2025, 15.30-17.30 Uhr

Weitere Informationen unter:

botanischergarten.univie.ac.at/veranstaltungen/

www.kunstundliteratur.at

www.brigittahoepler.at