Musikalischer Leckerbissen: Der 7RAY-Jazz Brunch

Die Melodien des Jazz, der Duft von köstlichem Essen und das erfrischende Prickeln eines Gelben Muskateller Frizzante zur Begrüßung – das alles erwartet Sie beim 7RAY Jazz Brunch im Jaz in the City Hotel.

Eine Gelegenheit, um sich an einem entspannten Sonntagvormittag von 11:30 Uhr bis 14 Uhr von kulinarischen Genüssen und musikalischer Unterhaltung verzaubern zu lassen.

Brunch-Erlebnis mit 7Ray

Er stammt aus Österreich, aber sein musikalisches Zuhause erstreckt sich über die Vereinigten Staaten und die Bühnen weltweit. Am Sonntag, dem 17. September 2023, um 11:30 Uhr, lädt der international renommierte Musiker und Sänger 7RAY unter dem Titel „Autumn Leaves“ zu einem exquisiten Jazz-Erlebnis ins Jaz in the City Vienna ein. Diese Veranstaltung verspricht nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern auch kulinarische Genüsse aus einem reichhaltigen Angebot an veganen und traditionellen Speisen sowie erfrischenden Getränken, die sowohl kalte als auch warme Gaumenfreuden bieten.

Reservierungen sind ab sofort möglich und können ganz einfach online unter www.7raymusic.com/brunch vorgenommen werden. Alternativ stehen wir Ihnen auch telefonisch unter der Nummer 0699 150 700 90 zur Verfügung, um Ihre Tischreservierung entgegenzunehmen.

Preis pro Person Euro €80,-

Termine