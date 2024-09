9 Premieren: Stadttheater Mödling mit neuem Spielplan

Die Spannung war groß, die Neugier kaum auszuhalten. Jetzt präsentierte das Stadttheater Mödling im Rahmen einer Pressekonferenz den Spielplan für die neue Saison.

Die neue Spielzeit hat es wieder in sich: Neun Premieren bringt Intendant Prof. Bruno Max auf die Bühne, los geht es am 5. Oktober mit „Volpone oder der alte Fuchs“ nach Ben Jonson, inszeniert von Sam Madwar. Bürgermeister Michael Danzinger unterstrich, dass das Stadttheater „ein kultureller Leitbetrieb in Mödling ist und wir stolz auf die große Bekannt- und Beliebtheit des Stadttheaters sind.“ Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa ergänzt: „Deshalb haben wir auch den Fortbestand des Stadttheaters über die Wahlen hinaus gesichert und eine langfristige Förderzusage gegeben. Ich freue mich auf eine Saison voller spannender Stücke.“

Erfolgreiche Saison

Intendant Bruno Max zieht zunächst noch Bilanz über die abgelaufene Saison. Mit knapp 85 Prozent und 14.211 Besuchern war das Stadttheater wieder bestens ausgelastet, das Theater im Bunker kam sogar auf fast 95 Prozent Auslastung. „Wir haben in Mödling ein sehr treues Publikum, das unser ganzes Engagement überhaupt erst möglich macht“, weiß Max.

Neben den Theaterproduktionen sind heuer auch wieder einige Fremdveranstaltungen im Haus: Vom Filmclub Capitolino über den Philharmonia-Zyklus bis zum Mödlinger Symphonischen Orchester mit den Silvester-Konzerten sowie als besonderen Höhepunkt das Schönberg-Konzert am 25. Oktober.

