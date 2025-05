Ein kleiner Klassiker ganz groß: 90 Jahre Henkell Piccolo

Kaum eine andere Sektflasche hat sich so fest in unsere Genusskultur eingebrannt wie der Henkell Piccolo. Seit stolzen 90 Jahren steht die kleine 0,2-Liter-Flasche für stilvollen, unkomplizierten Sektgenuss – ob beim spontanen Picknick, als charmanter Begleiter für zwei Gläser prickelnder Freude oder als elegantes Mitbringsel.

Zum runden Jubiläum blicken wir auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die weit über ihr handliches Format hinausreicht.

Vom mutigen Schritt zur prickelnden Ikone

1935 hatte Karl Henkell, der Enkel des Firmengründers, eine zündende Idee: Warum sollte edler Sekt nur in großen Flaschen serviert werden? Mit dem Henkell Trocken in der damals revolutionären 200-ml-Flasche wagte er einen Schritt, der sich als echter Coup entpuppte. Der Name „Pikkolo“ – inspiriert vom italienischen „piccolo“ – wurde sogar markenrechtlich geschützt.

Mit diesem cleveren Schachzug schuf Henkell nicht nur ein neues Produkt, sondern prägte einen ganzen Markt. Heute steht der Piccolo für Qualität, Eleganz und gelebte Sektkultur – kompakt, stilvoll, zeitlos.

Genuss für alle – ein Stück gelebte Alltagskultur

Gerade in den Nachkriegsjahren erlebte der Piccolo seinen Aufstieg. Während eine große Sektflasche oft nur zu Hochzeiten oder runden Geburtstagen geöffnet wurde, ermöglichte das Viertelchen auch in schwierigen Zeiten kleine, feine Genussmomente. Zwei Gläser – mehr braucht es nicht für eine prickelnde Auszeit vom Alltag.

Otto Henkell erkannte früh das Potenzial und förderte gezielt den Absatz der kleinen Flasche. So avancierte der Piccolo in den 1950er Jahren zum Verkaufsschlager – und wurde zum Synonym für bezahlbaren Luxus.

90 Jahre jung – und immer noch am Puls der Zeit

Auch 2025 ist der Henkell Piccolo aus den Regalen und Kühlschränken nicht wegzudenken. Mit einem Marktanteil von über 44 Prozent im Segment der 0,2-Liter-Flaschen behauptet er seine Spitzenposition. Das Erfolgsrezept? Die perfekte Kombination aus erstklassigem Inhalt, ikonischem Design und dem Gespür für den Zeitgeist.

„Unser Piccolo hat es geschafft, Generationen zu verbinden und sich immer wieder neu zu erfinden, ohne seinen Charakter zu verlieren“, sagt Philipp Gattermayer, Geschäftsführer von Henkell Freixenet Austria. „Er steht für Genuss in seiner schönsten Form – spontan, unkompliziert und stilvoll.“

Jubiläum mit Stil: Der Piccolo im neuen Look

Zum 90. Geburtstag gönnt sich der Klassiker ein frisches Design: Modern, elegant, doch mit dem bewährten Charme der roten Banderole und der Henkell Lilie. So bleibt der Piccolo auf den ersten Blick erkennbar – und auf den zweiten ein zeitgemäßes Statement für bewussten Genuss.

Heute gibt es den Piccolo in verschiedenen Varianten: Trocken, Halbtrocken, Rosé, Blanc de Blancs und sogar alkoholfrei. Damit passt er sich mühelos den unterschiedlichsten Vorlieben an – vom klassischen Sektliebhaber bis zur jungen Generation, die prickelnde Momente ohne Alkohol schätzt.