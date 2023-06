Ab morgen: Baustellen in mehreren Bezirken

Durch Straßenbaustellen kommt es ab 12. Juni im 5., 6. und 10. Bezirk zu Verkehrsbehinderungen. Die längste Baustelle bleibt bis Jahresende bestehen.

Morgen beginnt die Stadt in Margareten mit der nächsten Etappe der Umbauarbeiten in der Reinprechtsdorfer Straße im Abschnitt zwischen Margaretenstraße und Arbeitergasse. Am 13. Juni folgen Baustellen in der Linken Wienzeile in Mariahilf und in der Laxenburger Straße in Favoriten. Die voraussichtliche Dauer der Verkehrsbehinderungen beträgt je nach Baustelle von Ende des Monats bis Dezember.

Die Baustelle in Margareten

Der von den Arbeiten betroffene Bereich der Reinprechtsdorfer Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die angrenzenden Seitenstraßen werden als provisorische Sackgassen geführt. Die Durchfahrt auf der Margaretenstraße ist bis Ende Juni möglich.

Im Juli und im August sind das Kreuzungsplateau Reinprechtsdorfer Straße/Margaretenstraße sowie die Margaretenstraße von Spengergasse bis Reinprechtsdorfer Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Margaretenstraße wird zwischen Einsiedlergasse und Kohlgasse zur provisorischen Einbahn in Richtung stadteinwärts. Ab 1. September ist die Durchfahrt auf der Margaretenstraße wieder möglich. Im Herbst wird am Kreuzungsplateau Reinprechtsdorfer Straße/Arbeitergasse gearbeitet und die Arbeitergasse als provisorische Einbahn in Richtung stadteinwärts geführt. Die Umleitung in Richtung stadtauswärts erfolgt über die Margaretenstraße. Der Fußverkehr bleibt aufrecht. Die Buslinien 12A, 14A und 59A werden teilweie umgeleitet.

Geplantes Bauende: Dezember 2023

Die Baustelle in Mariahilf

Am 13. Juni beginnen Bauarbeiten in der Linken Wienzeile zwischen Nevillebrücke und Wackenroderbrücke. Die Arbeiten erfolgen bei Aufrechterhaltung von zwei Fahrstreifen. Das Halten und Parken ist auf Baudauer im betreffenden Abschnitt nicht möglich. Der Fußverkehr bleibt aufrecht.

Geplantes Bauende: 31. August 2023

Die Baustelle in Favoriten

Ebenfalls am 13. Juni beginnt die Stadt nach Aufgrabungsarbeiten mit der Wiederinstandsetzung der Laxenburger Straße zwischen Raxstraße und Sahulkastraße sowie am Kreuzungsplateau Laxenburger Straße/Sahulkastraße.

Die Arbeiten in der Laxenburger Straße zwischen Raxstraße und Sahulkastraße werden unter Freihaltung von einem bzw. zwei Fahrstreifen sowie Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen durchgeführt. Im Zuge der Instandsetzung der Busstation „Laxenburger Straße/Raxstraße“ wird diese um wenige Meter in die Parkspur nach dem Baustellenbereich verlegt. Die Bauarbeiten am Kreuzungsplateau Laxenburger Straße/Sahulkastraße erfolgen unter Freihaltung von mindestens einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung und unter Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen. Die Sahulkastraße wird von Laxenburger Straße bis und in Fahrtrichtung Neilreichgasse als provisorische Einbahn geführt.

Geplantes Bauende: 30. Juni 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf Baustellen-Info oder bei der Infoline „Straße und Verkehr “unter +43 1 955 59 – .