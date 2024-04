Fit für den Frühling: Fünf Tipps für das Fahrrad

Nach der Winterpause lohnt es sich, vorab einen genauen Blick auf das Fahrrad zu werfen und es wieder auf Vordermann zu bringen. Mit diesen steht einer ausgiebigen Radtour durch die frühlingshafte Landschaft nichts mehr im Weg.

Von Bremsen über Reifen bis Beleuchtung – es gibt vieles, worauf man achten muss, wenn man seinen Drahtesel nach dem Winter wieder auf Vordermann bringen will. Der ARBÖ verrät die fünf wichtigsten Punkte, damit das Fahrrad fit für die Straße wird und man sicher im Verkehr unterwegs ist.

Reinigung und Pflege

Als erstes empfiehlt es sich, das Rad gründlich zu reinigen. Ist es sauber, erkennt man kleinere Defekte eher. Auch die Pflege des Drahtesels und seiner Teile darf nicht vergessen werden: Die beweglichen Teile des Rades einfetten und die Fahrradkette ölen. Dazu einfach ein Schmieröl in alle Gelenke tropfen, damit verhindert man Rost. Nach diesem ersten Schritt sind die folgenden „4 Bs“ der Fahrradkunde an der Reihe.

Bremsen

Die Funktionstüchtigkeit der Bremsen sollte vor der ersten Fahrt unbedingt kontrolliert werden und gegebenenfalls neu eingestellt werden. Sind die Bremsbeläge abgefahren, sollten diese ausgetauscht werden, damit eine sichere Fahrt möglich ist.

Bereifung

Nach dem Winter kann es vorkommen, dass die Schläuche und Reifen spröde geworden sind – diese dann unbedingt tauschen. So können Reifenplatzer vermieden werden. Ist das Rad lange gestanden, haben die Räder an Luft verloren. Deshalb gilt: Reifendruck kontrollieren und aufpumpen.

Beleuchtung

Auf Nummer sicher: Auch die Beleuchtung des Fahrrads sollte regelmäßig getestet werden, besonders aber nach einer längeren Pause. Gesetzlich vorgeschrieben sind ein weißes, Vorderlicht, ein rotes Rücklicht, vorne ein weißer und hinten ein roter Reflektor, an den Pedalen gelbe Reflektoren, in den Laufrädern gelbe oder weiße Katzenaugen, Reflektorsticks oder in der Bereifung integrierte Reflektoren.

Bekleidung

Auch wenn im Frühjahr die Tage wieder länger werden, ist es wichtig, im Straßenverkehr von den anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Bei schlechter Sicht kann helle und reflektierende Kleidung helfen, früher erkannt zu werden. Damit ist man auch bei Dämmerung und in der Dunkelheit gut sichtbar.