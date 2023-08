Ab Schulbeginn: Auf einen „Hüpfer“ durch die Donaustadt

Der WienMobil Hüpfer ist ein E-Bus auf Abruf, der ab 4. September auch in der Donaustadt unterwegs ist. In Liesing wird der Hüpfer im Rahmen eines Pilotprojekts bereits seit März 2022 erfolgreich getestet.

Nach eineinhalb Jahren Testbetrieb im 23. Bezirk bringen Wiener Linien und Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste den WienMobil Hüpfer zu Schulbeginn auch im 22. Bezirk auf den Weg. Dieses On-Demand-Angebot steht ab 4. September in einem Testgebiet rund um die U-Bahn-Stationen Hausfeldstraße und Aspern Nord (U2), Kagraner Platz, Rennbahnweg und Aderklaaer Straße (U1) sowie die S-Bahn-Stationen Süßenbrunn und Gerasdorf b. Wien zur Verfügung. Fahrgäste können den rollstuhlgerechten E-Kleinbus mittels App von zahlreichen Haltepunkten buchen und sich gemeinsam an ihr Ziel bringen lassen. Anfragen mit ähnlichen Wegstrecken werden vom System automatisch gebündelt.

Dazu Ernst Nevrivry, Bezirksvorsteher des 22. Bezirks: „Als Bezirksvorsteher freue ich mich natürlich über diese umweltfreundliche, barrierefreie und niederschwellige Erweiterung beim Öffi-Angebot. Die Ortsteile Süßenbrunn, Breitenlee und Neu-Eßling rücken so noch enger zusammen. Die Verkehrsknotenpunkte der öffentlichen Verkehrsmittel sind von diesen Bezirksteilen auch nur mehr einen ‚Hüpfer‘ weit entfernt.“

Öffi-Stadtrat Peter Hanke: „Mit dem WienMobil Hüpfer verdichten wir das Öffi-Angebot in Flächenbezirken und bieten ein zusätzliches Mobilitätsservice für die erste und letzte Meile. Der Hüpfer, ein E-Bus auf Abruf, ist eine umweltfreundliche Alternative zum Privat-PKW und somit auch ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität!“ Für Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, ist der Hüpfer eine wichtige Ergänzung: „Flächenbezirke brauchen andere Mobilitätskonzepte als dicht verbaute Stadtgebiete. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt am südlichen Stadtrand sammeln wir nun weitere Erfahrungen auf der anderen Seite der Stadt. Mit Öffis und WienMobil Angeboten bieten wir den Wiener*innen mobile Freiheit – und den Luxus, auf ein eigenes Auto verzichten zu können.“

Besonders erfreut zeigt sich Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender im Wiener Gemeinderat und Landtag: „Der elektrisch betriebene Shuttle-Bus stellt eine deutliche Aufwertung für meinen Heimatbezirk dar. Als Donaustädter Gemeinderat und Sprecher der Wiener Stadtwerke im Gemeinderat ist es mir ein besonderes Anliegen, die Erweiterung der öffentlichen Verkehrsmittel für die Menschen, die an den Ausläufen der Stadt leben, voranzutreiben und zu verbessern.“

Erfolgreiche Zwischenbilanz in Liesing

Rund 6.000 Fahrgäste haben den WienMobil Hüpfer in Liesing bisher in Anspruch genommen und mehr als 4.700 Fahrten gebucht. Rund ein Viertel davon ersetzten Wege mit dem Privat-PKW. Die beliebtesten Haltepunkte waren jene bei der U6-Station Alterlaa sowie Sterngasse 4/5, Breitenfurter Straße 263 und In der Wiesen. Demnach nützten viele Fahrgäste den Hüpfer, um zur U-Bahn, zum Supermarkt oder zum Spielplatz zu kommen. Die Fahrgäste waren mit der Qualität des Angebots äußerst zufrieden: Mehr als 940 Onlinebewertungen wurden abgegeben, wobei der Durchschnitt bei 4,9 von 5 Punkten lag. Detailliertes Feedback wurde durch Befragungen, bei Veranstaltungen und mittels Fragebögen erhoben.

Der „Hüpfer“ im Detail

Betriebszeiten des WienMobil Hüpfers ab 4. September im 22. Bezirk:

Montag bis Freitag (werktags): 6:00 – 22:00 Uhr

Samstag: 8:00 – 24:00 Uhr

Sonntag: 14:00 – 22:00 Uhr

Betriebszeiten des WienMobil Hüpfers weiterhin im 23. Bezirk:

Montag bis Freitag (werktags): 7:00 – 19:00 Uhr

Nähere Infos zur Buchung und den Haltepunkten: www.wienerlinien.at/wienmobil/huepfer