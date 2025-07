Vienna Victory glänzt bei der Gymnastik-Staatsmeisterschaft

Der Vienna Victory RG Club aus dem 22. Bezirk setzte am 21. und 22. Juni bei den 58. Österreichischen Einzel- und Team-Staatsmeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik ein starkes sportliches Ausrufezeichen.

Im Rahmen der Sport Austria Finals in Innsbruck präsentierte sich der Wiener Verein mit beeindruckenden Leistungen und vielversprechendem Nachwuchs.

Junge Talente zeigen ihr Können

Vier Athletinnen des Vereins vertraten die Vereinsfarben mit Stolz und Erfolg. Besonders die jüngste Starterin im Juniorinnen-Bewerb, Leyla Brada, überzeugte mit Mut, Technik und Ausdrucksstärke. Amira Kasymov glänzte durch elegante Choreografien und fehlerfrei ausgeführte Elemente – ein Beweis für ihr technisches Können und ihre Ausdruckskraft.

Zwei Mal Bronze für Maya Nickonchuk

Ein besonderer Erfolg gelang Maya Nickonchuk: Sie qualifizierte sich nicht nur souverän für das Finale, sondern erturnte sich dort zwei Mal die Bronzemedaille – ein herausragendes Ergebnis, das ihren Trainingsfleiß und ihr Talent unterstreicht.

Routinierte Stärke: Katerina Leontieva

Als älteste aktive Teilnehmerin Österreichs beeindruckte Katerina Leontieva mit bemerkenswerter Routine, Präzision und Ausstrahlung. Ihre Darbietungen standen für jahrelange Erfahrung und sportliche Beständigkeit auf höchstem Niveau.

Der Erfolg hat Struktur

„Diese Ergebnisse sind das Resultat harter Arbeit, professioneller Betreuung und nachhaltiger Nachwuchsförderung“, betont Evelina Brada, Präsidentin des Vienna Victory RG Clubs. Ziel des Vereins sei es, ein langfristig etabliertes Leistungszentrum für Rhythmische Sportgymnastik in Österreich zu schaffen – offen für Talente aus dem ganzen Land, innovativ in der Trainingsmethodik und professionell in der Struktur.

Zukunftsvision aus Wien

Der Vienna Victory RG Club steht für engagierte Mädchenförderung, moderne Trainingskonzepte und sportliche Exzellenz – mitten aus Wien, mit einem klaren Blick auf die nationale Zukunft der Rhythmischen Gymnastik.

Mehr über den Verein unter: www.vv-rg.com