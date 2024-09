Schutz-Maßnahmen abgebaut, Öffi-Verbesserung in Sicht

Der Pegelstand des Donaukanals ist über Nacht weiter gesunken. Die Wiener Linien haben seit den fürhen Morgenstunden mit dem Abbau der Hochwasserschutzmaßnahmen begonnen.

Angesichts des gesunkenen Pegelstands und der Wettervorhersage für die kommenden Tage darf man davon ausgehen, dass eine Besserung in Sicht ist. Die Wiener Linien arbeiten intensiv am Abbau der Sandsäcke und an der Kontrolle der Schäden, um den Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Während die Oberleitungen der U6 instand gesetzt werden, erfolgt parallel die Kontrolle im Bereich der U4. Der Schotteruntergrund bei den Gleisen in der Kettenbrückengasse wird ebenfalls überprüft. Die U3 kann erst in der Nacht kontrolliert werden, da dies nach Betriebsschluss notwendig ist.

Die Linien 40 und 41 fahren wieder wie gewohnt.

Im Laufe des Nachmittags wird ein Update erwartet.

Folgende Ersatzlinien stehen zur Verfügung: