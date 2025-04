Die Kröten-Rettung war einmal mehr erfolgreich

In Hernals wird Tierhilfe groß geschrieben: 80 Freiwillige haben die Mühen auf sich genommen und Hunderte Kröten und Amphibien gerettet.

Bereits seit sechs Jahren betreut der „Verein gegen Tierfabriken“ in Hernals ein Amphibienschutzprojekt an der Amundsenstraße zwischen dem Kreisverkehr Marswiese und der Zufahrt zum Hanslteich (Hernals). Die Umweltschutzabteilung der Stadt Wien hat dafür einen 600 Meter langen Zaun an beiden Straßenseiten errichtet, damit die Tiere nicht auf die Straße gelangen.

Viele Helfer

Sie fallen dort in 71 Kübel, die in den Boden eingelassen sind und von 80 freiwilligen Helfern zweimal täglich über die Straße getragen und an der anderen Seite der Straße bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang entleert werden. Die Tierschützer sind teilweise bis spät in die Nacht unterwegs, um den Tieren zu helfen. Projektleiterin Heidi Lacroix will diese Rettungsmaßnahmen noch bis Mai weiterführen.

Tunnel wichtig

Bisher konnten etwa 300 Tiere gerettet werden. In der Mauerbachstraße (Penzing) wäre der Ausbau fixer Tunnelsysteme enorm wichtig. Denn alle in Österreich heimischen Arten stehen auf der Roten Liste und würden ohne Schutzmaßnahmen nicht lange überleben, warnt Heidi Lacroix ­eindringlich.