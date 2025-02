Abschlussfeier: Ehrungen und neue Lehrmittel an Berufsschule

Am 30. Jänner 2025 fand in der Siegfried Marcus Berufsschule für Fahrzeugtechnik (BS für FT) die gemeinschaftliche Abschlussfeier der diplomierten und ausgezeichneten Schüler statt.

Besonders geehrt wurden die besten des Jahrganges, die für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet wurden. Zudem erfolgte die feierliche Übergabe neuer Lehrmittel, darunter ein Renault Kangoo Van E-Tech Electric und KTM Fahrräder.

Ehrung der besten Absolventen

Insgesamt 37 Schüler erhielten für ihre hervorragenden schulischen Leistungen Zeugnisse, Auszeichnungen und Diplome der Bildungsdirektion Wien. Besonders herausragend waren dabei acht diplomierte Schüler der Abschlussklassen der Lehrberufe Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebautechnik. Die Diplome wurden jenen Schülern verliehen, die in den letzten beiden Schuljahren in allen Gegenständen mit der Bestnote “Sehr gut” benotet wurden.

Die Bedeutung lebenslangen Lernens

Berufsschuldirektor Ing. Ernst Bauer, BEd, gratulierte den Absolventen herzlich und betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit des lebenslangen Lernens. Er hob hervor, dass die berufliche Weiterbildung insbesondere in der Fahrzeugtechnik essenziell sei, da sich Technologien stetig weiterentwickeln. Er sprach seinen Dank an die Lehrkräfte, Ausbildungsbetriebe und Eltern aus, die die Schüler auf ihrem Weg unterstützt haben.

Neue Lehrmittel zur Modernisierung der Ausbildung

Ein besonderes Highlight der Feier war die Übergabe neuer Lehrmittel, die zur Qualitätssteigerung der Ausbildung beitragen sollen. Zwei zentrale Kooperationen wurden in diesem Rahmen vorgestellt:

Unterstützung durch die Bundesinnung Mechatronik

Mag. Thomas Gerhardt von der Bundesinnung Mechatronik präsentierte eine dreijährige Kooperation mit der Firma KTM. Im Zuge dieser Zusammenarbeit werden Berufsschulen in ganz Österreich mit neuen Fahrrädern ausgestattet, um die Ausbildung im Bereich Fahrradmechatronik zu optimieren. „Wir freuen uns, die Qualität der Lehrmittel zu verbessern und damit den angehenden Fachkräften optimale Bedingungen für ihre Ausbildung zu bieten“, so Gerhardt.

Renault stärkt die Elektromobilitätsausbildung

Ein weiterer wichtiger Beitrag kam von Renault Österreich. Gregor Förster, Leiter Technik bei Renault Österreich GmbH, überreichte der Schule einen Renault Kangoo Van E-Tech Electric. „Renault ist Vorreiter in der Elektromobilität. Mit diesem Schulungsfahrzeug möchten wir die Ausbildung in diesem zukunftsweisenden Bereich weiter stärken“, erklärte er. Das Elektrofahrzeug wird fortan in der praktischen Ausbildung der Schüler eingesetzt.

Blumen als Zeichen der Wertschätzung

Eine besondere Tradition der Schule ist die „Blume als Wertschätzung“. Auch in diesem Jahr erhielten die Absolventen eine Blume, die sie als Zeichen der Dankbarkeit an Personen überreichen konnten, die sie während ihrer Lehrzeit besonders unterstützt haben – sei es an ihre Ausbildenden, Familien oder Freunde.