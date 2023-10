Achtung: Kriegsteilnehmerin wird von Filmteam gesucht

Filmemacherin Kris Krenn ist mit einer speziellen Bitte zum Wiener Bezirksblatt gekommen. Und wir helfen gerne.

Laut Statistik aus dem Jahr 2022 gibt es 2.362 Wienerinnen und Wiener über 90 Jahre und 952, die ihren 95. Geburtstag schon hinter sich haben. Gar nicht so wenige, wie man glauben sollte. Sie jedoch zu erreichen ist nicht so einfach. Davon weiß die Autorin, Drehbuchautorin und Dokumentarfilmerin Kris Krenn von SW-Filmproduktion ein Lied zu singen.

Der Aufruf!

Daher hat sie sich nun an das Wiener Bezirksblatt mit einer speziellen Bitte gewandt: „Für den Kino-Dokumentarfilm NovemberNacht über zwei Frauen, die während des 2. Weltkrieges in Wien gelebt und Dramatisches erlebt haben, suchen wir noch eine Zeitzeugin für ein Film-Interview. Sie sollte vor 1930 geboren sein, und die Kriegszeit in Wien verbracht haben. Ihr Vater musste in den Krieg, sie selbst ist ausgebombt worden und hat unter prekären Umständen in Wien überlebt. Sie kann sich an diese Zeit noch gut erinnern.“

In den angegebenen Zeitraum fallen an die 2.000 Wienerinnen und Wiener: Sie sollen also 93 Jahre oder älter sein. Wer das nun liest und jemand aus der eigenen Familie oder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kennt, möge sich doch melden. SW-Filmproduktion versichert, dass die Dreharbeiten im kleinen Team nur wenige Stunden in Anspruch nehmen und bei Bedarf auf mehrere Tage verteilt werden können. Der Film wird von ORF, Land Niederösterreich und Zukunftsfonds der Republik finanziert.

Der Kontakt!

Ältere Herrschaften oder ihre Familienangehörigen können direkt Kris Krenn von SW-Filmproduktion kontaktieren.

Ihre Telefonnummer ist 0699/131 334 66.