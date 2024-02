Achtung: lange Staus durch Events und Schulferien!

Das Zusammentreffen mehrerer Events mit dem Beginn der Semesterferien wird dieses Wochenende nach Schätzung von Verkehrsexperten Staus und lange Verzögerungen auf den Straßen Wiens sowie im Osten und Westen zur Folge haben.

In Niederösterreich, Vorarlberg und Wien beginnen heute die Semesterferien, und auch in vier deutschen Bundesländern startet die schulfreie Zeit. Fans der nordischen Kombination pilgern derzeit nach Seefeld. Dazu kommt der einzige Österreich-Auftritt von „Cirque du Soleil“ in Wien. Verkehrsexperten sagen Staus und lange Verzögerungen voraus.

Heute Staus in und um Wien

Heute Nachmittag bis in den Abend hinein wird auf den Autobahnen in und um Wien sowie den Stadtausfahrten aus der Bundeshauptstadt einiges an Geduld gefragt sein. Die Strecken mit den wahrscheinlich längsten Staus sind laut ARBÖ die Donauuferautobahn (A22) im gesamten Verlauf, die Ostautobahn (A4) zwischen Wien und Schwechat, die Südosttangente (A23) im gesamten Verlauf sowie die Südautobahn (A2) zwischen Wien und dem Knoten Guntramsdorf und die Westautobahn (A1) zwischen Auhof und dem Knoten Steinhäusl. Die meiste Zeit bei den Ausfallstraßen sollten Verkehrsteilnehmer auf der Altmannsdorfer Straße, dem Franz-Josefs-Kai, dem Gürtel, der Hadikgasse sowie der Erdberger- und Weißgerberlände einplanen.

Staus auf Autobahnen und Bundesstraßen

Am Samstag sind die „Hauptverdächtigen“ in der Stauberichterstattung laut ARBÖ die folgenden Strecken:

Arlbergschnellstraße (S16) zwischen Bludenz-Montafon und dem Arlbergtunnel

Inntalautobahn (A12) vor den Ausfahrten Imst/Pitztal Haiming/Ötztal und Zillertal

Eibergstraße (B173) im gesamten Verlauf

Pass Thurn Straße (B161) im Großraum Kitzbühel

Rheintalautobahn (A14) rund um Bludenz

Silvretta Straße (L188) im Montafon

Tauernautobahn (A10) vor und in dem Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen

Zillertal Straße (B169) im gesamten Verlauf

„Auch auf der Ennstalstraße (B320) und der Loferer Straße (B178) sowie der Pinzgauer Straße (B311) wird es langsamer vorangehen. Erfahrungsgemäß startet der Reiseverkehr in den Morgenstunden und dauert in den späteren Nachmittag an“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Wer Nerven schonen und Staus vermeiden will, sollte daher diese Zeit für eine Reise so weit wie möglich meiden.

Fans und Urlauber zieht’s nach Tirol

Bis Sonntag wird Seefeld für Fans, Funktionäre und Sportler des Weltcups in der Nordischen Kombination zum „Mekka“. Die Anreise wird sich vor allem Samstag auf der Seefelder Straße (B177) speziell über den Zirler Berg und vor dem Porta-Claudia-Tunnel bei Scharnitz als sehr zeitraubend darstellen. „Neben den Fans der „nordischen Königsdisziplin“ werden sich auch Tagesskifahrer und Semesterferienurlauber in die Staus mischen“, sind sich die ARBÖ-Experten sicher.

Zehntausende Besucher bei „Cirque du Solei“

Noch bis Sonntag gastiert der „Cirque du Soleil“ in der Wiener Stadthalle. Autofahrer sollten im Zuge des Abendverkehrs mit langen Verzögerungen auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße, der Gablenzgasse und dem Roland-Rainer-Platz rechnen. Gewarnt wird auch vor der generellen Kurzparkzone, die das Parken von 9 bis 22 Uhr auf zwei Stunden begrenzt. Als Parkplatzalternativen bieten sich die Märzparkgarage und die Stadthallengarage an. Der Anwohnerparkplätze sind nur für „Parkpickerl-Besitzer“ im 15. Bezirk reserviert. Für den Besuch der Shows empfiehlt der ARBÖ die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.