Lebensgefahr: Achtung vor drohender Hitze im Auto!

Die aktuellen Tropen-Temperaturen können für Auto-Insassen schnell gefährlich werden. Worauf man in Tagen wie diesen unbedingt achten sollte, weiß der ARBÖ.

Der erste wichtige Punkt ist: Da sich Autos bei Temperaturen um die 30 Grad schnell aufheizen, dürfen Kinder und Tiere keinesfalls alleine in einem Fahrzeug zurückgelassen werden. Auch nicht, wenn es sich „nur“ um einen Sprung ins Geschäft oder in die Apotheke handelt. Zur Veranschaulichung: Bei einer Außentemperatur von 24 Grad steigt die Innentemperatur des Fahrzeugs nach einer halben Stunde auf mehr als 40 Grad an. Bei der aktuellen Hitze von bis zu 36 Grad sind es im Auto nach 30 Minuten schon 48 Grad.

Schatten kann schnell wandern

Interessant ist laut ARBÖ auch, das es keine Rolle spielt, ob das Auto im Schatten steht, das Seitenfenster einen Spalt geöffnet oder der Himmel bedeckt ist. Es kann nämlich passieren, dass die Luft nicht mehr ausreichend zirkuliert, die Sonne wandert oder die Wolken verschwinden – und schon steht das vermeintlich im Schatten geparkte Auto mitten in der prallen Sonne. Das kann schnell gehen.

Aufmerksame Passanten

Oft ist es nur aufmerksamen Passanten zu verdanken, dass Kinder und Tiere aus brütend heißen Fahrzeugen gerettet werden. Rechtlich ist in so einem Fall jeder verpflichtet, einzugreifen. „Wenn man bei warmen Temperaturen ein Auto entdeckt, in dem sich ein unbeaufsichtigtes Kind befindet, sollte in jedem Fall überprüft werden, ob es dem Kind gut geht und ob es reagiert. Ist das nicht der Fall, muss unverzüglich Hilfe geleistet werden“, sagt Johann Kopinits aus der ARBÖ-Rechtsabteilung. Das Einschlagen einer Autoscheibe hätte demnach kein juristisches Nachspiel, sofern es unter der Voraussetzung des entschuldigenden Notstandes erfolgt.

Konsequenzen für Besitzer

Denjenigen, die für eingeschlossene Kinder oder Tiere verantwortlich sind, drohen im schlimmsten Fall Geldstrafen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Und sollten auch noch Kosten in Form von Polizei, Feuerwehr oder Rettung anfallen, dann muss der Erziehungsberechtigte oder Tierbesitzer sie tragen. Unachtsamkeit kann also in einem heißen Sommer teuer werden.