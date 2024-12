Advent, Advent: Auf Schloss Hof weihnachtet es sehr

Auf Schloss Hof gibt es auch in der kalten Jahreszeit einiges zu erleben. So finden täglich jeweils um 11 und 14 Uhr Führungen durch die Prunkräume statt. Außerdem lädt das Barockareal zu ausgedehnten Spaziergängen ein und am Gutshof freuen sich die vielen verschiedenen Tierarten auf einen Besuch.

In den Weihnachtsferien ist täglich von 12 Uhr bis 16 Uhr das Kreativatelier geöffnet. Hier gibt es Bastelspaß für alle jungen Gäste. Diesmal kann ein Glücksbringer angefertigt werden. Sa., So. und Feiertag von 13:30 Uhr bis 14.30 Uhr findet der beliebte Ponytreff statt.

Am 22.12. um 11 Uhr und um 15 Uhr steht ein fröhlich-buntes Weihnachtskonzert zum Mitsingen für die ganze Familie am Programm und am 23. 12. verwandelt sich bei „Warten auf das Christkind“ Schloss Hof in ein bezauberndes Weihnachtswunderland mit einem abwechslungsreichen Programm für Kinder und Familien. Das verkürzt die Wartezeit auf das Christkind.

Am 29.12.2024 und am 5.1.2025 findet jeweils um 13 Uhr die Kinderführung „Eine Zeitreise ins Barock“ statt und am 5.1.2025 steht um 15 Uhr „Märchen aus der Tasche“ sowie um 10:30 Uhr die Familienführung „Schloss Hof entdecken“ auf dem Programm. Ein interaktiver Märchenspaß für Kinder von 3-10 Jahre. Außerdem erwarten die kleinen Gäste am 5. 1. 2025 um 13 Uhr und um 15 Uhr spannende Kasperl- Abenteuer. Am 6.1.2025 um 11 Uhr und um 14.30 Uhr findet das Mitsing-Neujahrskonzert statt.

Alle Infos unter www.schlosshof.at