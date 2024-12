Advent, Advent, der Christbaum brennt: So vermeiden Sie Feuer

Die Weihnachtszeit ist für viele die gemütlichste Zeit des Jahres – doch die Kerzen am Adventkranz oder am Christbaum können schnell zur Gefahr werden. Jährlich führen Kerzen in Österreich zu etwa 1.000 Bränden, die Schäden in Millionenhöhe verursachen. Dabei lassen sich viele dieser Unfälle mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen vermeiden.

Ein trockener Christbaum ist ein Brandherd, der innerhalb weniger Sekunden lichterloh brennen kann. Wer die Lebensdauer seines Baums verlängern möchte, sollte ihn in einem Wasserständer platzieren. „Die Feuchtigkeit macht die Nadeln weniger entflammbar“, erklärt Martin Zagler, Gründer von SOLUTO. Auch der Standort des Baums ist entscheidend: Ein Abstand von mindestens 50 Zentimetern zu Vorhängen, Möbeln und Heizkörpern kann das Risiko erheblich reduzieren. „Mit einem frischen Baum, genügend Abstand und etwas Aufmerksamkeit bleibt Weihnachten sicher“, betont Zagler.Trockenheit und wenig Platz als größte Gefahrenquellen

Sichere Alternativen für eine stimmungsvolle Adventzeit

Für alle, die die Weihnachtsromantik ohne offene Flammen genießen möchten, bieten LED-Kerzen eine sichere Alternative. Sie flackern täuschend echt und bergen keinerlei Brandgefahr. Auch geprüfte elektrische Lichterketten sind eine gute Wahl für festliche Beleuchtung.

Richtig reagieren, wenn es brennt

Trotz aller Vorsicht kann es passieren: Flammen schlagen aus dem Adventkranz oder Christbaum. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt. Ein Feuerlöscher, idealerweise ein Schaumlöscher mit mindestens sechs Kilogramm Volumen, sollte griffbereit sein. „Ein Feuerlöscher ist gerade in der Adventzeit ein Muss“, sagt Zagler. Auch ein Kübel Wasser kann im Ernstfall helfen, sofern er schnell verfügbar ist. Löschdecken sind mit Vorsicht zu verwenden, da sie das Feuer unkontrolliert weiter ausbreiten können. Sollte der Brand außer Kontrolle geraten, gilt: Wohnung verlassen, Türen schließen und die Feuerwehr alarmieren.