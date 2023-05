Ältester Oldtimerclub lädt zu „100 Jahre Tourist Trophy“

Genau vor 100 Jahren, am 13. Mai 1923, wurde in Breitenfurt bei Wien die erste Österreichische Tourist Trophy“ ausgetragen. Die Tourist Trophy (T.T.) ist das legendärste Motorradstraßenrennen der Welt. Nach ihrem Ursprungsort auf der Isle of Man war Österreich 1923 der zweite Ort der Welt wo sie ausgetragen wurde. Dieses Jubiläum wird heuer festlich begangen.

Der älteste Oldtimerclub Österreichs, der ÖMVC (Österreichischer Motor Veteranen Club) mit Sitz in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) hat die große Ehre von 10. bis 14. Mai 2023 eine einzigartige Veranstaltung für die zahlreichen Gäste aus aller Welt zu organisieren. Das Besondere dabei wird der historische Hintergrund sein: Jeden Tag wird in Brunn am Gebirge gestartet und verschiedene geschichtsträchtige Rennstrecken in Niederösterreich befahren.

Die Strecken & Termine