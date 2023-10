Äpfel und Zwetschken können Schmerzen lindern

Bei Verstopfung muss es nicht immer ein Abführmittel sein – gewisse Obstsorten helfen ähnlich effektiv und schnell.

Obstipation, im Volksmund auch Ver­stopfung genannt, ­kennen wohl die meisten: Wobei Studien belegen, dass Frauen weitaus häufiger darunter leiden als Männer. Mit steigendem Alter nehmen diese Beschwerden noch deutlich zu: In der Gruppe der über Sechzigjährigen klagt jeder Dritte über entsprechende Symptome. Die Gründe sind, wie so oft in der heutigen Zeit, Stress, unaus­gewogene Ernährung, die Einnahme von Medikamenten sowie Flüssigkeits- und Bewegungsmangel. Bei Verstopfungen wird der Darm seltener entleert als sonst, dadurch entstehen unangenehme Begleiterscheinungen wie Bauchschmerzen, Blähungen und Schmerzen beim Stuhlgang.

Ballaststoffe

Der Griff zu Abführmitteln ist zum Glück nicht immer nötig: Oft lässt sich eine Verbesserung auch durch die Änderung der Lebensumstände herbeiführen. Zudem kann man auf eine ganz natürliche Lösung setzen: Bestimmte Lebensmittel haben eine leicht abführende Wirkung, die kann man sich zunutze machen. Gewisse Inhaltsstoffe in Flohsamen, Äpfeln oder Zwetschken bringen den Darm wieder auf Trab. Es empfiehlt sich daher im Fall der Fälle, den Ballaststoffanteil in der täglichen Kost zu erhöhen.