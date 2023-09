10 Wochen, 10 Projekte und 10 Veranstaltungen

Die Lokale Agenda 21 Favoriten in der Bürgergasse 14 wird 10 Jahre alt! Von Beginn an unterstützt sie Bürger dabei nachhaltige Projekte im Grätzl umzusetzen und auf diese Weise einen wertvollen Beitrag für die Nachbarschaft zu leisten.

Ab September starten die Aktionswochen zur großen Rückschau der Agenda10. Unter dem Motto „10 Wochen, 10 Projekte, 10 Veranstaltungen“ stehen von Favoritnern umgesetzte, oder sich in Umsetzung befindliche, Projekte der vergangenen 10 Jahre bis heute im Scheinwerferlicht. Unter anderem: die Neugestaltung Paltrampark, der ReuMÄDCHENplatz, Jugendbeteiligung10, die Grüne Meile Puchsbaumgasse sowie Obstparks in Favoriten. Die Vielfalt der Projekte spiegelt sich auch im Veranstaltungskalender wider: jede Woche findet eine spezifische Veranstaltung statt, wo das Projekt und deren Akteuren ausgiebig in Szene gesetzt werden.

Die erste Woche steht ganz im Zeichen der Lebensmittelkooperative „Food X“ (www.foodx.at), die mit der Unterstützung der Agenda Favoriten im Jahr 2014 als 1. Lebensmittelkooperative des Bezirks gegründet wurde. Beim Auftakt am Do, 7. September 2023, 17.00 Uhr wird vor dem Agendabüro (Bürgergasse 14) zum Thema „So schmeckt die Agenda Favoriten!“ mit – von Food X bereitgestellten – Zutaten gekocht. Gemeinsam mit Bezirksvorsteher Marcus Franz und allen Interessierten werden – ganz nach dem Rezept der Agenda Favoriten für eine gute Nachbarschaft – alle Gäste kulinarisch verwöhnen. Auch die weiteren Wochen bieten abwechslungsreiches Programm, vom Filmabend über eine Fahrradtour bis hin zu Blumenzwiebel pflanzen. (www.agendafavoriten.at)

Ein Blick in die Zukunft

Den krönenden Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet die Zukunftskonferenz am Di, 21. November 2023, 17.00 Uhr im Festsaal der Bezirksvorstehung Favoriten (10., Keplerplatz 5). Im Rahmen dieser Feierlichkeit wird die Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geschlagen. Neben innovativen Impulsvorträgen von Experten zu Schwerpunktthemen wie Gutes Miteinander, Klimawandelanpassung und Begrünung im Öffentlichen Raum sowie nachhaltige Mobilität, werden Umsetzer von Projekten für ihr Engagement geehrt. Die Zukunftskonferenz bietet die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch zwischen interessierten Bürgern, Agenda-Aktiven, Bezirksverantwortlichen, NGO´s und Experten. Dabei können Ideen für weitere 10 Jahre der nachhaltigen Stadtentwicklung durch Bürger in Favoritens Grätzl entstehen.

Alle Infos zu den Aktionswochen und der Veranstaltungsreihe sind auf der Website www.agendafavoriten.at, im Newsletter und im Agendabüro zu finden. Begleitend dazu sind die Highlights sowie Rück- und Ausblicke der jeweiligen Projekte mit einer Kampagne auf Instagram und Facebook zu verfolgen.