AÏDA erobert Flughäfen: Doppelnominierung bei FAB Awards

Die traditionsreiche Café-Konditorei AÏDA, seit 1913 ein Fixpunkt der Wiener Kaffeehauskultur, schreibt ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte – diesmal auf internationalem Parkett. Bei den renommierten “FAB Awards 2025“, die herausragende gastronomische Konzepte an Flughäfen weltweit auszeichnen, ist AÏDA gleich doppelt im Finale vertreten.

Das neue AÏDA-Café am Flughafen Jeddah in Saudi-Arabien geht als Finalist in der Kategorie „Airport Coffee/Tea Shop of the Year“ ins Rennen. Der To-Go-Standort am Flughafen München qualifizierte sich für die Kategorie „Airport To-Go Offer of the Year“.

Wiener Mehlspeisen in der Wüste: Das AÏDA-Flaggschiff in Jeddah

Mit fast 300 Quadratmetern ist das AÏDA-Café am Flughafen Jeddah nicht nur das größte seiner Art, sondern auch ein Leuchtturmprojekt für österreichische Genusskultur. Rund um die Uhr geöffnet, bietet es über 100 verschiedene handgefertigte Mehlspeisen, selbstverständlich halal-zertifiziert und teils regional inspiriert.

„Was wir gemeinsam in Jeddah geschaffen haben, ist mehr als ein Café – es ist ein Flaggschiff für Wiener Gastlichkeit auf der großen Weltbühne“, sagt Dominik Prousek, Vertreter der vierten Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie. Unterstützt wurde das Projekt vom internationalen Gastro-Partner SSP, dessen CEO Mark Angela die Finalnominierung als „großartige Anerkennung“ für die Marke AÏDA feiert.

Kleine Fläche, großer Auftritt: AÏDA-To-Go in München

Am Flughafen München zeigt sich, dass Wiener Charme auch auf 19 Quadratmetern glänzen kann. Die erste AÏDA-Filiale Deutschlands (inzwischen ergänzt durch einen Standort am Berliner Hauptbahnhof) begeistert Reisende mit 70 Mehlspeisen, 35 Kaffee- und Teekreationen, Wiener Weinen und Snacks wie dem originellen Wiener Schnitzel Brioche Burger.

Frisch gebackene Strudel direkt aus der Theke, stilvolles Design und hohe Servicequalität machen das Münchner To-Go-Modell zum Paradebeispiel moderner Fast-Casual-Gastronomie. In Kooperation mit Allresto entstand hier ein Ort, der internationales Publikum mit authentischer Wiener Backkunst empfängt.

Internationaler Erfolg mit lokalen Wurzeln

„Diese Nominierungen sind ein Beweis für die internationale Strahlkraft der Marke AÏDA und das Engagement unserer Teams“, betont Dominik Prousek. Mit jedem Stück Kuchen, jeder Kaffeespezialität bringt AÏDA ein Stück österreichischer Lebensart in die Welt hinaus – kompromisslos in Qualität, tief verwurzelt in der eigenen Tradition.

Große Bühne in Barcelona

Die Verleihung der FAB Awards 2025 findet am 26. Juni im spanischen Barcelona statt. Ob AÏDA eine oder gar beide Trophäen mit nach Hause bringt, wird sich dort zeigen – die doppelte Finalnominierung jedenfalls ist schon jetzt ein Zeichen für die bemerkenswerte Reise einer Wiener Institution von der Innenstadt auf die Weltbühne.