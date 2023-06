Aktion scharf: Gleich acht Kennzeichen eingezogen!

„Na bumm“ dachten sich auch die Polizisten. In einer Nacht gab es 687 Geschwindigkeitsübertretungen, so fuhr ein Lenker 83 km/h in der Tempo-30-Zone. Drei Führerscheine wurden wegen Alkohol und Suchtgift einkassiert.

Die Nacht von Freitag, 9. auf 10. Juni, hatte es in sich. Die Wiener Polizei hatte zur „Schwerpunktaktion“ im ganzen Stadtgebiet geblasen – und gleich einige Alkohollenker erwischt. Aber nicht nur das: Vor allem die Geschwindigkeitsübertretungen waren atemberaubend. So wurde ein Autolenker mit 83 in der Tempo-30-Zone geblitzt, ein anderer raste mit 120 km/h statt 50 durch die schmalen Straßen. Last but not least gab es einen dritten „Tempobolzer des Wahnsinns“ mit 132 statt 80 km/h. Sechs Männern wurde gleich der Deckel abgenommen.

Schnell-Strafen um 3.500 Euro

Auch Alkohol- und Suchtgift-Beeinträchtigte wurden von den Männern in Blau erwischt – drei Führerscheine wurden kassiert. Und acht Kennzeichen wegen „Gefahr in Verzug“ oder „Lärmbelästigung“ auch gleich abgeschraubt. In dieser Schwerpunkt-Nacht hatte auch der Schnellrichter jede Menge zu tun: Durch die Anzeigen verhängte er gleich Strafen im Ausmaß von 3.500 Euro.

132 Strafzettel & 36 Anzeigen

Neben den 687 Geschwindigkeitsübertretungen stellte die Polizei am Ende 132 Strafzettel wegen „verwaltungsrechtlicher Delikte“ aus, erstattete 36 Mal Anzeige wegen „technischer Veränderungen“ sprich unerlaubtes Tuning der Fahrzeuge, die einen Höllenlärm machten. Und musste auch noch 132 Anzeigen wegen „sonstiger Verkehrsübertretungen“ verfassen. Da glühten am Ende auch die Computer-Finger der Beamten.