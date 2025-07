Sicher reisen mit E-Card: Gut abgesichert im Ausland

Sommerzeit heißt Koffer packen, aber auch an die Gesundheit denken. Denn wer mit der e-card unterwegs ist, hat seine Krankenversicherung gleich mit dabei – und oft mehr Schutz, als viele wissen. Die Europäische Krankenversicherungskarte auf der Rückseite der e-card gilt in vielen Ländern Europas und spart im Notfall Zeit und Geld.

Auf der Rückseite deiner e-card findest du die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK). Sie gilt in allen EU- und EWR-Staaten, in der Schweiz, in Großbritannien und in mehreren Balkanstaaten wie Bosnien-Herzegowina, Serbien oder Nordmazedonien. Damit kannst du dich bei einem medizinischen Notfall direkt an eine Ärztin oder einen Arzt wenden – ohne vorherige Genehmigung. In der Türkei brauchst du allerdings einen sogenannten Urlaubskrankenschein, den du bequem online oder über die Meine ÖGK-App beantragen kannst.

Was tun im Krankheitsfall im Ausland?

Wenn du in einem Vertragsstaat unterwegs bist, brauchst du bei einem Unfall oder einer plötzlichen Erkrankung meist nur deine EKVK vorzuzeigen. Die notwendige medizinische Versorgung ist damit abgedeckt – allerdings nur, wenn sie nicht aufschiebbar ist.

In der Türkei musst du vor der Behandlung den Urlaubskrankenschein vorlegen.

Und in Ländern ohne Abkommen mit Österreich? Dort zahlst du zunächst selbst – und reichst danach die Rechnung bei der ÖGK ein.

Reiseapotheke nicht vergessen

Eine gut ausgestattete Reiseapotheke gehört in jedes Gepäck – egal, wohin es geht. Sie hilft bei kleinen Beschwerden und kann lange Wartezeiten oder unnötige Arztbesuche vermeiden. Das sollte mit:

Schmerzmittel und Elektrolyte

Mittel gegen Übelkeit, Durchfall oder Verstopfung

Insektenschutz, Nasenspray, Sonnencreme, Pflaster

Bei Flugreisen: Augentropfen und Nasendusche

Persönliche Medikamente (etwa gegen Allergien, Diabetes oder Bluthochdruck)

Wer rechtzeitig packt, spart sich im Urlaub unnötigen Stress.

Impfschutz rechtzeitig prüfen

Die ÖGK empfiehlt, den Impfstatus spätestens vier Wochen vor der Abreise zu kontrollieren. Besonders wichtig sind Impfungen gegen Hepatitis A und B – aber auch Auffrischungen gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio. Gerade bei Fernreisen kann ein aktueller Impfpass entscheidend sein.

Mitversicherung nach der Matura verlängern

Nach der Matura endet für viele Jugendliche die kostenlose Mitversicherung bei den Eltern. Wer dann nicht sofort ins Berufsleben startet, sondern studiert, Zivil- oder Präsenzdienst macht, sollte die Mitversicherung aktiv verlängern. Das geht unkompliziert direkt bei der ÖGK – und verhindert unangenehme Überraschungen im Ernstfall.